WWE 2K22: Neuer Trailer zeigt MyFaction, MyRise und mehr

Aktuell arbeiten die Entwickler von Visual Concepts fieberhaft an der Fertigstellung des Wrestling-Titels „WWE 2K22“, der im kommenden Frühjahr erscheinen und die Fehler der Vergangenheit vergessen machen soll.

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was im nächsten Ableger der Reihe auf sie zukommt, veröffentlichten Visual Concepts und der Publisher 2K Sports zum Abschluss der Woche einen neuen Trailer. In diesem sind nicht nur ausgewählte WWE-Superstars wie Rey Mysterio zu sehen. Darüber hinaus wird auf die beiden Spiel-Modi „MyFaction“ und „MyRise“ eingegangen. Während ihr in „MyRise“ die Geschichte eines angehenden Superstars erlebt, ist es in „MyFaction“ möglich, eine eigene Fraktion zu gründen, um mit dieser die WWE zu dominieren.

Der Universe-Modus feiert ein Comeback

„WWE 2K22“ wird im März 2022 unter anderem für die PlayStation-Plattformen veröffentlicht und laut offiziellen Angaben diverse spielerische Verbesserungen mit sich bringen, mit denen die Action im Ring möglichst authentisch nachgebildet wird. Versprochen werden beispielsweise die Unterscheidung zwischen leichten und schweren Attacken, optimierte Reversals, eine direktere Steuerung und vieles mehr.

Des Weiteren dürfen sich die Spieler in „WWE 2K22“ auf eine Rückkehr des „Universe“-Modus freuen. In diesem ist es möglich, eigene Brands, Match-Karten oder Regeln für die Matches zu erstellen. Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich der umfangreiche Charakter-Editor, der euch in die Lage versetzt, eigene Superstars zu erschaffen oder bestehende WWE-Athleten anzupassen.

