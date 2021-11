PlayStation 5: Mark Cerny spricht im Video-Special über die Entstehung der Konsole

In der vergangenen Woche feierte die PlayStation 5 ihren ersten Geburtstag. Passend dazu stellten die Kollegen von "Wired" ein Video-Special zur Entstehung der Konsole bereit. In diesem spricht Sonys Mark Cerny über die Arbeiten an der PS5 und nennt dabei das eine oder andere interessante Detail.

Mit der PlayStation 5 läuteten die Verantwortlichen von Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment am 19. November des vergangenen Jahres die neue Konsolen-Generation ein.

Passend zum ersten Geburtstag der PS5 stellten die englischsprachigen Kollegen von „Wired“ ein Video-Special zur PlayStation der neuen Generation bereit. Dieses bringt es auf eine Länge von knapp 15 Minuten und lässt mit Mark Cerny den kreativen Kopf hinter der Hardware der letzten beiden PlayStation-Konsolen zu Wort kommen. In dem besagten Special spricht Cerny ausführlich über die Entstehung der PS5 und nennt dabei das eine oder andere interessante Details zum Konzept der Konsole.

PS5 trotz Lieferengpässen ein Erfolg

Unter anderem geht es um die Custom-GPU der PlayStation 5, die den Technikern von Sony die Suche nach Absturzursachen beziehungsweise Fehlern an sich erleichtert. Weitere Themen, die während der Arbeiten am Konzept der PS5 eine wichtige Rolle spielten, waren die Abwärtskompatibilität zur PlayStation 4 sowie die schnelle SSD, die es den Entwicklern ermöglichen sollte, ihre Daten und Assets ohne spürbare Verzögerung zu laden. Was Cerny bei den Arbeiten an der PS5-Hardware sonst noch wichtig war, verrät euch das angehängte Video.

Zum Thema: Sony: PS5 auf Erfolgskurs – Rückläufige Gewinne im zweiten Quartal

Trotz der Tatsache, dass die PlayStation 5 genau wie andere elektronische Unterhaltungsprodukte unter der weiterhin anhaltenden Chip-Krise leidet, entwickelte sich die Konsole für Sony schnell zu einem kommerziellen Erfolg. Sowohl in den USA als auch Großbritannien konnte beispielsweise der erfolgreichste Launch der PlayStation-Geschichte gefeiert werden. Bis Ende September 2021 wurde die PlayStation 5 laut offiziellen Angaben weltweit knapp 13,4 Millionen Mal ausgeliefert.

Und mit kommenden Highlights wie „Horizon: Forbidden West“, „God of War: Ragnarök“ oder dem Rennspiel „Gran Turismo 7“ dürfte davon auszugehen sein, dass sich diese Erfolgsgeschichte im Videospieljahr 2022 nahtlos fortsetzen wird.

