UK-Charts: Pokémon schlägt Battlefield

Am gestrigen Sonntag veröffentlichte GamesIndustry die aktuellen Einzelhandelscharts aus Großbritannien. Wie immer verraten uns die Platzierungen, welche Videospiele in der vergangenen Kalenderwoche am häufigsten über den Ladentisch gewandert sind.

Unter den Neuerscheinungen konnten sich die Remakes „Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ gegen den Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ durchsetzen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um den erfolgreichsten Spiele-Launch für die Switch im Jahr 2021. Alleine die „Strahlender Diamant“-Edition hat sich öfter verkauft als „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ zur Markteinführung! Nur „FIFA 22“ legte einen besseren Verkaufsstart hin.

Demzufolge muss sich der neue „Battlefield“-Ableger mit dem dritten Platz zufriedengeben. Beim Vorgänger aus dem Jahr 2018 waren die Verkäufe um 59 Prozent höher. Allerdings schreiben wir hierbei lediglich über die Retail-Zahlen. Der Großteil der Verkäufe wird auf digitalem Wege stattgefunden haben. Offizielle Zahlen liegen aber noch nicht vor.

Die Hälfte der verkauften Einheiten fallen auf die PS5-Spieler zurück. 20 Prozent der Käufer haben wiederum zur PS4-Version gegriffen. Die Xbox One-Besitzer machen 17 Prozent der Verkaufszahlen aus, während die Series X/S-Version mit nur 13 Prozent den geringsten Anteil darstellt.

„Call of Duty: Vanguard“ ist nach zweiwöchigem Aufenthalt an der Spitze auf Platz vier abgerutscht. Der Activision-Shooter verkaufte sich um 37 Prozent weniger als in der Vorwoche. Dahinter folgt „FIFA 22“, das letzte Woche noch den zweiten Platz belegt hat. Der PlayStation-Titel „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ kehrt ein weiteres Mal in die Charts zurück. In der letzten Woche noch auf Platz 14, befindet sich das Action-Adventure nun auf dem sechsten Rang. Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ darf natürlich auch nicht fehlen und kommt direkt dahinter.

Auch „Far Cry 6“ ist wieder in den Charts zu sehen, wozu sicherlich das Black Friday-Angebot von Ubisoft beigetragen hat. Der Open World-Shooter macht es sich auf dem achten Platz bequem. Der neunte Platz geht an das „Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“-Bundle. Zu guter Letzt haben wir das Tanzspiel „Just Dance 2022“ auf Platz zehn.

Die Charts in der Übersicht

Pokémon Strahlender Diamant Pokémon Leuchtende Perle Battlefield 2042 Call of Duty: Vanguard FIFA 22 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Far Cry 6 Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle – Doppelpack Just Dance 2022

