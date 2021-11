Wytchwood: Das Crafting-Adventure hat einen Termin erhalten

Das märchenhafte Crafting-Adventure "Wytchwood" hat einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten und wird die Spieler in wenigen Wochen in den Wald schicken. Ein neuer Trailer wurde auch bereitgestellt.

Bereits im vergangenen August hatten Whitetorn Games und das zuständige Entwicklerstudio Alientrap das Crafting-Adventure „Wytchwood“ angekündigt. Nun haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Erscheinungstermin für das Abenteuer bekanntgegeben.

Allzu lange muss man nicht mehr warten

Demnach wird „Wytchwood“ bereits am 9. Dezember 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Damit man noch einmal einen Eindruck von dem Abenteuer erhält, haben die Entwickler auch einen neuen Trailer bereitgestellt.

In „Wytchwood“ werden die Spieler in ein Land voller Schauerfabeln und -märchen reisen, in dem sie in die Rolle der alten, geheimnisvollen Hexe des Waldes schlüpfen und die seltsame Umgebung erkunden werden. Dabei werden sie magische Zutaten sammeln, Zaubertränke brauen und das eigene verdrehte Urteil zu unberechenbaren Charakteren und Kreaturen fällen.

Des Weiteren ist das Crafting-Adventure im Stile eines Bilderbuches gehalten, um einen eigenen Charme zu versprühen. Zudem wird man seinen Verstand einsetzen müssen, um sowohl die Rätsel zu lösen als auch die Monster des Waldes zu besiegen. Man sollte immer die Augen nach neuen Crafting-Möglichkeiten aufhalten, um auch die zahlreichen Geheimnisse der Spielwelt aufzudecken.

Hier ist der neueste Trailer zu „Wytchwood“, der auf die nahende Veröffentlichung einstimmen soll.

