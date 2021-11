Terminator Resistance: Download-Inhalte oder einen Nachfolger angedeutet?

Mit „Terminator: Resistance“ veröffentlichten die Entwickler von Reef Entertainment im Jahr 2019 einen düsteren Shooter den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One.

Zu einem späteren Zeitpunkt erschien „Terminator: Resistance“ zudem in einer technisch überarbeiteten Version für den PC und die PS5, die mit dem „Infiltrator Mode“ einen exklusiven Spiel-Modus mit sich brachte. Dieser ermöglichte es euch, in die Rolle eines T-800 Infiltrator zu schlüpfen und Jagd auf Commander Ramirez zu machen. Möglicherweise arbeitet Reef Entertainment aktuell an weiteren Download-Inhalten zu „Terminator: Resistance“.

Ein Tweet sorgt für Gesprächsstoff

Für die entsprechenden Spekulationen sorgen die Entwickler von Reef Entertainment aktuell selbst. So setzte das Studio kürzlich einen Tweet ab, in dem von einer nahenden Nachricht von John Connor, einem der zentralen und wichtigsten Charaktere in der „Terminator“-Reihe, die Rede ist. Während die besagte Nachricht offenbar von Connor stammt, ist in dem besagten Tweet zudem das ID-Etikett von Kyle Reeses Jacke zu sehen.

Bei Kyle Reese haben wir es mit dem Protagonisten des ersten „Terminator“-Films zu tun, der in die Vergangenheit reiste, um Johns Mutter vor einem Angriff des Terminators zu retten. Spekuliert wird, dass der Tweet von Reef Entertainment neben DLCs auch einen Nachfolger zu „Terminator: Resistance“ andeuten könnten. Wann mit weiteren Details zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.

Als möglicher Schauplatz für die Ankündigung weiterer Inhalte beziehungsweise eines Sequels würden sich aber beispielsweise die The Game Awards 2021 am 9. Dezember 2021 anbieten. Schließlich sollen hier nicht weniger als 40 bis 50 Spiele präsentiert werden.

[[ INCOMING MESSAGE FROM JOHN CONNOR: NEW MISSION PARAMETERS ]] 1.RENDEZVOUS WITH DN38416 AND HIS TEAM

2.INVESTIGATE REPORTS OF MISSING RESIDENTS IN NORTHRIDGE OUTPOST

3.FURTHER INTEL WILL BE DELIVERED NEXT WEEK pic.twitter.com/3RNpEYRb6g — Reef Entertainment (@Reef_Games) November 19, 2021

