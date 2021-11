The Last of Us: Abgefilmte Szenen vom Set zeigen Joel im Kampf und mehr

The Last of Us:

Bekanntermaßen arbeitet HBO derzeit an einer TV-Serie zu Naughty Dogs "The Last of Us"-Reihe. Abgefilmte Szenen vom Set zeigen nicht nur Joel im Kampf. Auch eine ikonische Szene des ersten Teils kommt nicht zu kurz.

HBO arbeitet an einer TV-Serie zu "The Last of Us".

Im kanadischen Canmore laufen aktuell die Arbeiten an einer TV-Serie zur beliebten „The Last of Us“-Reihe aus dem Hause Naughty Dog. Überwacht wird die Serie dabei von HBO.

Die Geschichte der ersten Staffel wird sich laut offiziellen Angaben weitestgehend an den Geschehnissen des ersten „The Last of Us“-Titels orientieren und die beiden Protagonisten Joel und Ellie in den Mittelpunkt rücken. Via Twitter wurden vor wenigen Stunden frische Eindrücke vom Set in Umlauf gebracht. Die abgefilmten Szenen zeigen zum einen Joel im Kampf. In einem zweiten Clip wiederum sind Joel und Ellie auf einem Pferd zu sehen.

Darsteller vom Drehbuch begeistert

Während Pedro Pascal in die Rolle von Joel schlüpft, wird Ellie von der 18-jährigen Engländerin Bella Ramsey verkörpert. Produziert wird die Serie in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions, einem Studio, das von Sony Interactive Entertainment mit dem Ziel gegründet wurde, die hauseigenen Marken auch in Bereichen wie den Filmen oder den TV-Serien zu etablieren. Geht es nach Jeffrey Pierce, der in der TV-Serie zu „The Last of Us“ in die Rolle des neuen Charakters Perry schlüpfen wird, dann dürfen wir uns über spannende Geschichten und ein beeindruckendes Drehbuch freuen.

Zum Thema: The Last of Us TV-Serie: Jackson-Drehort beeindruckt auf Bildern

„In den Drehbüchern befindet sich jedes kleine bisschen Ton und Textur des Spiels in den Texten und dann ist es hundertmal mehr, weil man so viel mehr tun kann, [weil] es alles filmisch ist, es ist überhaupt kein Gameplay“, führte Pierce in einem Interview aus. „Es wird phänomenal werden“.

Einen konkreten Starttermin bekam die TV-Serie zu „The Last of Us“ bisher nicht spendiert.

Pedro Pascal (or his stunt double) filming a fight scene for #TheLastofUs. OMG, Joel. 😳

pic.twitter.com/3Llxbbh8a0 — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 22, 2021

Joel and Ellie on a horse at the University #TheLastofUs 🎥 liam_churma/IG pic.twitter.com/uXvIwh2DUl — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 22, 2021

Weitere Meldungen zu The Last of Us.