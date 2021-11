Twelve Minutes: Termin für PS5 und PS4 – Top-Down-Thriller im Trailer

Der Publisher Annapurna Interactive und der Entwickler Nomada werden den Top-Down-Thriller „Twelve Minutes“ am 7. Dezember 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch veröffentlichen, wie die Unternehmen heute bekanntgaben.

„Twelve Minutes“ ist ein interaktiver Top-Down-Thriller in Echtzeit und verfügt über ein Click-and-Drag-Interface. In den Hauptrollen sind James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe zu sehen.

Ein romantischer Abend, den ihr meist nicht überlebt

Zur Handlung: Was ein romantischer Abend mit eurer Frau sein sollte, wird zu einem Albtraum, als ein Polizist in euer Haus einbricht, eure Frau des Mordes beschuldigt und euch zu Tode prügelt. Im Spielverlauf findet ihr euch sofort in dem Moment wieder, in dem ihr die Haustür geöffnet habt. Zugleich steckt ihr in einer 12-minütigen Zeitschleife fest und seid dazu verdammt, denselben Schrecken wieder und wieder zu erleben.

Ziel ist es in „Twelve Minutes“, das Wissen um das Kommende zu nutzen, um das Ergebnis zu ändern und die Schleife zu durchbrechen. Der Titel verbindet laut Hersteller „die traumartige Spannung von The Shining mit der Klaustrophobie von Rear Window und der fragmentierten Struktur von Memento“.

Überschaubare Wertungen

„Twelve Minutes“ wurde bereits am 19. August 2021 für Xbox Series, Xbox One und PC über Steam veröffentlicht. Der Metascore der Xbox-Fassung liegt bei 71. Mit einer 4.3 fiel der User-Score deutlich niedriger aus.

Shacknews schrieb zum Beispiel im Fazit: „Twelve Minutes erzählt eine fesselnde Geschichte in einem einzigartigen Point-and-Click-Abenteuer mit Zeitsprüngen. Es ist spannend, die Geschichte anhand von kleinen Hinweisen zu entschlüsseln, aber leider kann es im letzten Akt zu einer frustrierenden Aufgabe werden […]. Insgesamt ist Twelve Minutes eine unvergessliche Erfahrung, die das Warten wert war.“

Nachfolgend ein Trailer zum Spiel, mit dem die Macher auf den Release weiterer Plattformversionen aufmerksam machen:

