Dragon Age 4: Senior-Creative-Director Matt Goldman verlässt BioWare

Wie Electronic Arts und BioWare in einer aktuellen Mitteilung bestätigten, entschloss sich einer der bekanntesten Köpfe des kanadischen Studios dazu, die „Dragon Age“- und „Mass Effect“-Macher zu verlassen.

Die Rede ist von Matt Goldman, der im Jahr 1998 bei BioWare anheuerte und seinerzeit unter anderem als Artist an Projekten wie „Baldur’s Gate“ oder „Jade Empire“ arbeitete. Zuletzt war Goldman als Senior-Creative-Director an der Entwicklung von „Dragon Age 4“ beteiligt. Wie versichert wurde, soll sich der Abgang von Goldman nicht negativ auf die weiteren Arbeiten an dem Fantasy-Rollenspiel auswirken.

Ein Veteran nimmt seinen Hut

„Ich hoffe, es geht dir gut. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass Matt Goldman BioWare verlässt. Wir haben uns einvernehmlich darauf verständigt, uns zu trennen, und sein letzter Tag ist heute. Wir verstehen, dass Matts Abgang Auswirkungen auf Sie und die Entwicklung des Spiels hat“, heißt es in der entsprechenden Ankündigung.

Und weiter: „Seien Sie versichert, dass unser Engagement für ein qualitativ hochwertiges Dragon Age-Spiel nicht nachgelassen hat und wir kein Spiel ausliefern werden, das nicht den Standards von BioWare entspricht. Wir, einschließlich des Führungsteams von EA, haben absolutes Vertrauen in die Führung hier im Studio und die Leute, die an diesem Spiel arbeiten, um unsere Vision voranzutreiben.“

„Dragon Age 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Der Release des Rollenspiels könnte unbestätigten Berichten zufolge im Jahr 2023 erfolgen.

