Fall Guys: Kostüme zu Ghost of Tsushima und LittleBigPlanet vorgestellt – So schaltet ihr sie frei

Am gestrigen Dienstag kündigten die Entwickler von Mediatonic die sechste Season des erfolgreichen Party-Battle-Royal-Titels „Fall Guys: Ultimate Knockout“ auch offiziell an.

Diese wird am kommenden Dienstag, den 30. November 2021 starten und einmal mehr neue Herausforderungen, Belohnungen und mehr mit sich bringen. Ergänzend zur Ankündigung der sechsten Season bestätigten die Macher von Mediatonic exklusive Outfits auf Basis der PlayStation-Marken „Ghost of Tsushima“ und „LittleBigPlanet“. Gleichzeitig wurde verraten, wie sich die Outfits von Sackboy und Jin Sakai freischalten lassen.

Das Outfit des „Ghost of Tsushima“-Protagonisten Jin Sakai könnt ihr euch beispielsweise sichern, indem ihr einfach nur die Arenen von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ unsicher macht und das Kostüm im neuen Fame-Pass freischaltet. Das Sackboy-Outfit hingegen wartet im Zuge einer neuen Challenge, die vom 1. bis zum 15. Dezember 2021 stattfindet. Hier müsst ihr einfach vorgegebene Aufgaben abschließen, um das Sackboy-Kostüm zu erhalten.

Weitere Meldungen zu Fall Guys: Ultimate Knockout:

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist unter anderem für die PlayStation-Konsolen erhältlich und versteht sich als ein etwas anderer Battle-Royal-Titel, in dem ihr gegen zahlreiche andere Spieler antretet und versucht, euch in abwechslungsreichen Disziplinen zu behaupten.

Der Spieler, der als letztes übrig bleibt beziehungsweise sich im Finalspiel durchsetzt, geht als Sieger aus einer Runde hervor.

here comes the sackboy ~ hello sackboy ~ welcome…

There he is, he is here ✨

Earn exclusive threads and complete new challenges in Sackboy’s Challenge from 1-5 December! 🧵 pic.twitter.com/04QAIdSomt

— Santa from Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 23, 2021