PS Plus Dezember 2021: Liste mit Spielen für PS5 und PS4 geleakt

PS Plus Dezember 2021:

Die PS Plus-Spiele für Dezember 2021 scheinen festzustehen. Erneut wurde eine Liste geleakt, deren Quelle in der Vergangenheit sehr zuverlässig war. PS Plus im Dezember 2021 umfasst einmal mehr drei Spiele, darunter ein Titel für die PS5.

Planmäßig werden die PS Plus-Spiele für Dezember 2021 erst in der kommenden Woche enthüllt. Doch auch diesmal kam ein User von Dealabs der Ankündigung zuvor. Da sich die Leaks in den vergangenen Monaten stets bewahrheiteten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei den nachfolgend genannten Spielen tatsächlich um die Games handelt, die im Dezember in die Sammlung aufgenommen werden, sehr hoch.

PS Plus im Dezember 2021

PS Plus wird im Dezember 2021 demnach die folgenden Spiele umfassen: „Godfall Challenger Edition“ (PS4/PS5), „Mortal Shell“ (PS4) und „LEGO DC Super-Villains“ (PS4).

Godfall (Challenger Edition)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 61

User-Score: 4,8

Regulärer Preis: 69,99 Euro (Ascended Edition)

Produkteintrag im PlayStation Store

Mortal Shell

Veröffentlicht im August 2020

Metascore: 76

User-Score: 7.2

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

LEGO DC Super-Villains

Veröffentlicht im Oktober 2018

Metascore: 74

User-Score: 7.2

Regulärer Preis: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie erwähnt handelt es sich vorerst um einen unbestätigten Leak, sodass erst die Ankündigung der PS Plus-Spiele für Dezember 2021 in der kommenden Woche Gewissheit bringen wird.

Enthüllt werden die neuen Games voraussichtlich am 1. Dezember 2021 in den Abendstunden. Sofort herunterladen könnt ihr sie im Anschluss nicht. Denn bis zur Freischaltung müsst ihr eine weitere Woche warten. Sollte Sony beim bekannten Plan bleiben, dann könnt ihr die neuen PS Plus-Games ab dem 7. Dezember 2021 in eure PlayStation-Bibliothek packen. Meist erfolgt die Freischaltung zwischen 11 und 12 Uhr.

PS Plus im Black Friday-Angebot

Falls ihr noch keine PS Plus-Mitgliedschaft besitzt, dann solltet ihr das Black Friday-Angebot in Anspruch nehmen. Einige Tage lang wird die PS Plus-Mitgliedschaft zum Sparpreis von nur 39,99 Euro verkauft, was beim Vergleich mit dem Standardpreis einem Rabatt von 20 Euro entspricht.

Der laufende Black Friday-Sale bei Amazon hat noch mehr zu bieten. Nachfolgend haben wir nochmals die Übersichten verlinkt:

PlayStation Plus gewährt euch nicht nur monatlich neue Spiele. Auch ermöglicht euch eine aktive Mitgliedschaft den Zugriff auf die Online-Features von PS4- und PS5-Spielen. Hinzukommen in regelmäßigen Abständen exklusive Demos, Betas, zusätzliche Inhalte und Rabatte. Ebenso profitieren PS Plus-User vom Cloud-Speicher für Spieldaten.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.