Battlefield 2042: Head Of Design Fawzi Mesmar verlässt das Studio

Wie DICE gegenüber der Belegschaft bestätigte, wird Fawzi Mesmar das Studio in dieser Woche verlassen. Als Head Of Design war Mesmar in den vergangenen Jahren maßgeblich an der Realisierung von Projekten wie "Star Wars: Battlefront 2" oder "Battlefield 2042" beteiligt.

In diesem Monat erschien mit „Battlefield 2042“ das neueste Projekt aus dem Hause DICE für die Konsolen sowie den PC. Wie sich schnell abzeichnete, hat der Shooter mit diversen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen, die den Spielspaß doch empfindlich stören können.

Die Verantwortlichen von DICE gelobten umgehend Besserung und stellten bereits die ersten Updates bereit. Wie in einer internen E-Mail an die Belegschaft, die den Kollegen von Videogames Chronicle vorliegt, bestätigt wurde, werden die Entwickler bei den Arbeiten an weiteren Updates und Verbesserungen auf die Unterstützung Head Of Design Fawzi Mesmar verzichten müssen. Dieser wird DICE nämlich in dieser Woche verlassen.

Das Statement im Wortlaut

„Es war ein absolutes Vergnügen, in den besten Designteams der Galaxis zu arbeiten. Die unglaubliche Designarbeit, die Sie leisten, inspiriert mich jeden Tag aufs Neue. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in mich. Ich hoffe, ich habe dieses nicht enttäuscht. Mir wurde ein Angebot gemacht, das ich bei einer anderen Firma nicht ablehnen konnte, die so freundlich war, auf mich zu warten, bis wir Battlefield 2042 veröffentlicht haben. Es war mir sehr wichtig, hier bei dem Team zu sein, während wir diesen historischen Meilenstein erreichen“, so das Statement von Mesmar.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

Nachdem Mesmar vorübergehend die King Studios leitete, übernahm er anschließend den Posten des Head of Design bei DICE und überwachte die Arbeiten von rund 80 Designern. Zu den Titeln, an denen Mesmar arbeitete, gehörten „Star Wars: Battlefront 2“, „Battlefield V“ und „Battlefield 2042.

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042.