The Riftbreaker: Content-Roadmap stellt die kommenden Inhalte vor

Nach seinem Release soll der Strategie-Titel "The Riftbreaker" langfristig mit neuen Inhalten unterstützt werden. Auf was sich die Spieler im Detail freuen dürfen, verrät die nun veröffentlichte Roadmap zum Post-Launch-Support.

Vor wenigen Wochen veröffentlichten die Indie-Entwickler der Exor Studios ihren Strategie-Titel „The Riftbreaker“ für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Nachdem bereits vor einer ganzen Weile versprochen wurde, dass „The Riftbreaker“ nach dem Release mit reichlich Post-Launch-Content versehen werden soll, gingen die Macher der Exor Studios nun näher ins Detail und stellten die offizielle Roadmap zu den kommenden Inhalten bereit. Versprochen werden zum einen diverse Bugfixes, Quality-of-Life-Verbesserungen, Anpassungen am Schwierigkeitsgrad der Kampagne und weitere Optimierungen.

Erweiterung bringt ein neues Biom mit sich

Darüber hinaus arbeiten die Entwickler der Exor Studios an einer umfangreichen Erweiterung zu „The Riftbreaker“, die in der ersten Hälfte des nächsten Jahres erscheint und unter anderem ein neues Biom umfasst. „In der ersten Hälfte des Jahres 2022 werden wir uns darauf konzentrieren, ein neues Biom mit all den Dingen bereitzustellen, die Sie von ihm erwarten: einzigartige Tierwelt, besondere Wetterereignisse, mehr Arten von Sammlerstücken, Waffen, Fähigkeiten und Upgrades“, so die Entwickler dazu.

Zum Thema: The Riftbreaker: Release-Termin bekannt und PS5-Funktionen bestätigt

„Ashely und Mr. Riggs werden ein völlig neues Gebiet des Planeten erkunden, neue Geheimnisse entdecken und lernen, unter seinen Bedingungen zu überleben“, heißt es weiter. Zu den weiteren Features, mit denen die „The Riftbreaker“-Spieler auf absehbare Zeit bedacht werden, gehört eine Online-Multiplayer-Komponente, bei der der Fokus der Entwickler auf dem Coop-Modus liegt.

Weitere Details zu den Inhalten und Features, die sich in Arbeit befinden, findet ihr hier.

