Uncharted Legacy of Thieves Collection: Neuauflagen wohl ohne Online-Multiplayer

Im Rahmen der "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" kehren die beiden Action-Titel "Uncharted 4: A Thief's End" und "Uncharted: The Lost Legacy" in einer überarbeiteten Form zurück. Wie sich aktuell abzeichnet, werdet ihr bei den Neuauflagen auf die Online-Modi der Original verzichten müssen.

Im Sommer dieses Jahrs kündigte Sony Interactive Entertainment die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ genannte Sammlung an, die sich für den PC und die PlayStation 5 in Entwicklung befindet.

Geboten werden technisch überarbeitete Versionen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“, die unter anderem eine optimierte Performance und eine aufpolierte Grafik spendiert bekommen. Allem Anschein nach müssen wir jedoch auf die Mehrspieler-Komponente der Originale verzichten. Darauf deutet zumindest der aktualisierte ESRB-Eintrag zur „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ hin.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

In den Originalen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ wurde in den entsprechenden ESRB-Einträgen noch auf „Interaktive Elemente“ hingewiesen. Laut dem ESRB-Rating-Guide werden unter diesem Begriff „Online-Funktionen wie die Möglichkeit der Benutzer, miteinander zu interagieren“ zusammengefasst. Im aktualisierten zur „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ wird explizit darauf hingewiesen, dass „keine interaktiven Elemente“ geboten werden.

Dies würde in der Tat dafür sprechen, dass die Online-Modi, in denen die Spieler wahlweise gegeneinander oder kooperativ gegen Gegnerwellen antreten konnten, außen vor bleiben. Von offizieller Seite bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Sollte Sony Interactive Entertainment diesbezüglich für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: VGC

