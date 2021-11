Uncharted Legacy of Thieves Collection: Rating deutet auf baldige Termin-Enthüllung für PS5 hin

Fans der „Uncharted“-Reihe und all jene, die es werden möchten, blicken gespannt auf die vor einiger Zeit angekündigte „Uncharted Legacy of Thieves Collection“. Offen ist weiterhin, wann das Paket veröffentlicht werden soll. Doch die Dinge scheinen voranzuschreiten, was auf die baldige Enthüllung des Release-Termins hindeutet.

Wie ein Blick in die Datenbank des ESRB (US-Pendant zur USK) verdeutlicht, wurde die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ jüngst der offiziellen Prüfung unterzogen, was in den meisten Fällen die letzte Hürde vor der geplanten Veröffentlichung ist. Neue Details zur Sammlung gibt die Prüfbeschreibung allerdings nicht preis.

„Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Nathan Drake und Chloe Frazier, Entdecker auf der Suche nach wertvollen Artefakten, während sie sich gegen schurkische Rivalen zur Wehr setzen. Aus der Third-Person-Perspektive erkunden die Spieler Ruinen, sammeln Schätze und kämpfen gegen feindliche Soldaten und andere menschliche Charaktere“, heißt es dort beispielsweise.

Ebenfalls lassen sich der Beschreibung Details zu den bekannten Spielfeatures entnehmen:

Die Charaktere greifen sich gegenseitig mit Pistolen, Maschinengewehren, Schrotflinten, Granaten und Klingen an.

Die Kämpfe werden durch realistische Schüsse, große Explosionen und Blutspritzer hervorgehoben.

In einigen Bereichen können die Spieler ihre Feinde mit Stealth-Takedowns und/oder Nahkampfangriffen (z. B. Genickbruch, Faustkampf, Schwertkampf) außer Gefecht setzen.

In einer Handvoll Sequenzen werden Charaktere erstochen oder mit Knüppeln geschlagen.

Einige Szenen zeigen Leichen oder verwundete Charaktere mit blutverschmierter Haut/Kleidung.

Im Laufe des Spiels sieht man Charaktere, die Zigaretten oder Zigarren rauchen.

In einigen wenigen Szenen trinken sie Bierflaschen oder Gläser mit Scotch.

In den Dialogen tauchen die Wörter „Scheiße“ und „A*schloch“ auf.

Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, die bereits im September enthüllt wurde, umfasst „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“. Beide sind seit geraumer Zeit auf der PlayStation 4 erhältlich. Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ wiederum erscheint für PS5 und PC. Bisher ist lediglich von einem Release Anfang 2022 die Rede.

Viele Fans warten ebenfalls gespannt auf eine Fortsetzung der Serie, wobei die Möglichkeit besteht, dass eine andere Figur in die Hauptrolle schlüpfen wird. Entsprechende Hinweise lieferte das Ende von „Uncharted 4“. Die Vorgeschichte der Spielreihe wird hingegen im kommenden Kinofilm thematisiert.

