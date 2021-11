DNF Duel: Neuer Trailer setzt Berserker in Szene

Das in Entwicklung befindliche Kampfspiel "DNF Duel" hat einen neuen Trailer erhalten. Mit diesem stellt uns Arc System Works bereits den gnadenlosen Kämpfer namens Berserker vor.

Die Verantwortlichen von Nexon, Neople, Arc System Works und Fighting präsentieren uns einen neuen Trailer zu dem kommenden Kampfspiel „DNF Duel“. Mit diesem stellen sie uns den Charakter Berserker vor, der seine Gegner mit der Energie seines eigenen Blutes übermannt.

Details sind noch rar

Das neue Kampfspiel der Entwickler hinter Titeln wie „Dragon Ball FighterZ“, „Guilty Gear: Strive“ oder auch den „BlazBlue“-Spielen basiert auf dem erfolgreichen Online-Rollenspiel „Dungeon Fighter Online“. Allzu viele Details sind zum Spiel bisher jedoch nicht bekannt.

So wurde bestätigt, dass es sich um ein 2D-Kampfspiel handelt, in dem einige bekannte Charaktere aus der Vorlage in Erscheinung treten und gegeneinander kämpfen werden. Man möchte der Marke eine neue und zugleich spannende Richtung bieten, sodass sowohl Fans als auch neue Spieler von den Qualitäten überzeugt werden sollen. Den typischen Arc System Works-Animationsstil werden die Spieler auch nicht missen müssen, wobei man auf die Nutzung der Unreal Engine setzen wird.

Bisher haben die Verantwortlichen weder die konkreten Plattformen noch einen groben Erscheinungstermin für „DNF Duel“ bekanntgegeben. Sollten etwaige Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich in aller Ruhe den neuesten Trailer zu Gemüte führen und schon einmal einen Eindruck von „DNF Duel“ erhalten.

