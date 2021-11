Dynasty Warriors 9 Empires: Demo für Japan bestätigt – Was ist mit dem Westen?

Wie Koei Tecmo Games bekannt gab, werden die japanischen Spieler mit einer kostenlosen Demo zu "Dynasty Warriors 9 Empires" bedacht. Ob diese den Weg in den Westen finden wird, steht aktuell noch in den Sternen.

Nachdem aus dem geplanten Release in diesem Jahr nichts wurde, ist „Dynasty Warriors 9 Empires“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2022 vorgesehen.

Wie der verantwortliche Publisher Koei Tecmo Games bekannt gab, werden japanische Spieler mit einer PlayStation 4, einer PlayStation 5, einer Xbox One, einer Xbox Series X/S oder einer Switch zu einem nicht näher genannten Termin mit einer kostenlosen Demo zu „Dynasty Warriors 9 Empires“ bedacht. Diese bietet interessierten Spielern die Möglichkeit, einen ersten Blick auf den Titel zu werfen. Weiter heißt es, dass in der Demo angepasste Charaktere in die Vollversion übernommen werden können.

Eine Bestätigung für den Westen steht noch aus

Unklar ist aktuell noch, ob und wann die Demo zu „Dynasty Warriors 9 Empires“ den Weg in den Westen finden wird. Hierzulande erscheint der neueste Ableger der langlebigen Serie am 15. Februar 2022 für die Konsolen sowie den PC. Wie es bereits in den bisherigen „Empires“-Ablegern der Fall war, werden die vertrauten Massenschlachten der Reihe auch dieses Mal durch eine strategischen Komponente bereichert.

Freuen dürfen sich die Spieler von „Dynasty Warriors 9 Empire“ zudem auf exklusive Szenarien und Kampagnen wie die Rebellion der Gelben Turbane oder die Schlachten um die Roten Klippen, die freigeschaltet werden können, indem bestimmte Vorgaben erfüllt werden. Gleichzeitig wird eine emotionale Storyerfahrung versprochen.

