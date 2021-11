Final Fantasy XV: Meilenstein in Aussicht – die Verkaufszahl zum fünften Jubiläum

Am 29. November 2016 wurde "Final Fantasy XV" für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Knapp fünf Jahre später nennt Square Enix die aktuelle Verkaufszahl, mit der das Unternehmen definitiv zufrieden sein kann.

Der 15. Ableger der „Final Fantasy“-Reihe feiert am Montag sein fünfjähriges Jubiläum. Schon drei Tage vorher verkündete der japanische Publisher Square Enix, wie oft sich das actionlastige Rollenspiel seit dem Release verkauft hat.

Aktuell kommt „Final Fantasy XV“ auf satte 9,8 Millionen Verkäufe und steht damit kurz vor einem historischen Meilenstein. Bei der Ermittlung wurden sowohl digitale als auch physische Verkäufe berücksichtigt.

10 Jahre bis zur Markteinführung

Ursprünglich wurde das Spiel unter dem Namen „Final Fantasy Versus XIII“ angekündigt. Der anfängliche Director Tetsuya Nomura hatte einen besonders düsteren Ableger im Sinn, der sich von der Hauptreihe unterscheiden sollte. Doch zu einem späteren Zeitpunkt entschieden sich die Verantwortlichen für eine Umbenennung. Der Titel ist berüchtigt für seine ausgedehnte Entwicklungszeit und kam erst zehn Jahre nach der Ankündigung auf den Markt.

Die eigentlich geplante PS3-Version wurde daher im Jahr 2012 eingestellt. Damit wurde auch ein Engine-Wechsel vollzogen: Statt der Crystal Tools-Engine kam die Luminous Engine zum Einsatz, die von Square Enix extra für die achte Konsolengeneration entwickelt wurde. Über die Jahre wurden zahlreiche Szenen und Charaktere gestrichen. Zudem haben externe Studios ausgeholfen, um die Entwicklung voranzutreiben.

In diesem Serien-Ableger kam zum ersten Mal ein action-orientiertes Kampfsystem zum Einsatz, das in Echtzeit abläuft. Dem rundenbasierten Kampfsystem und dem recht ähnlichen ATB-System wurden damit der Rücken zugekehrt. Auch beim Nachfolger, das in einem ausgereiften Zustand erscheinen soll, stehen actionreiche Kämpfe im Mittelpunkt.

„Final Fantasy XV“ ist für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Die Royal Edition kann im PlayStation Store für 34,99 Euro gekauft werden.

