Dying Light 2: PS5-Download-Größe und Pre-Load-Angabe durchgesickert

"Dying Light 2" versetzt euch in eine offene Spielwelt mit allerlei Gefahren.

Der Launch von „Dying Light 2“ lässt zwar noch bis Februar des kommenden Jahres auf sich warten. Doch scheint bereits festzustehen, wie viele GB ihr nach dem Launch auf die SSD der PS5 schaufeln müsst.

Download-Größe und Pre-Load-Detail geleakt

Berichten zufolge hat das Grundspiel ohne Day-One-Patch auf der PlayStation 5 eine Größe von nur 21,1 GB, allerdings könnte sich an dieser Angabe bis zum Launch noch einmal etwas ändern. Ebenfalls ist von einem Pre-Load ab dem 2. Februar 2022 die Rede. Die Angaben lassen sich der Datenbank des PlayStation Stores entnehmen.

Download-Größe: 21,099 GB (ohne Day-One-Patch)

Startdatum des Pre-Loads: 2. Februar 2022

Hier sind die frühen Download- und Pre-Load-Details zu „Dying Light 2: Stay Human“ für PS5 in der Übersicht:

Die Download-Größe scheint ziemlich niedrig zu sein, besonders für eine riesige Open-World wie „Dying Light 2“. Im Xbox Store wird sie mit 72 GB angegeben, was deutlich mehr ist. Zu beachten ist aber auch, dass die PS5 von einer neuartigen Kompressionstechnologie profitiert.

Tatsächlich konnte die Kraken-Technologie der PS5 in der Vergangenheit für beeindruckende Ergebnisse sorgen. Doch in den meisten Fällen liegt der Unterschied beim Vergleich mit der Xbox bei etwa 5 bis 15 Prozent. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, wie „Subnautica“ unter Beweis stellen konnte.

Weiteres zu Dying Light 2

„Dying Light 2“ kann seit einiger Zeit vorbestellt werden, wobei Kunden die Qual der Wahl haben, sofern der Geldbeutel mehrere Optionen zulässt.

Die Collector’s Edition kommt unter anderem mit einer UV-Taschenlampe und einer Karte der Stadt daher. Hinzukommen ein Artbook, die Inhalte der Deluxe Edition und ein Dankesschreiben des Creative Directors.

Vorschau und Interview zu Dying Light 2:

„Dying Light 2“ wird am 4. Februar 2022 veröffentlicht. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

