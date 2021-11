Motorstorm: Fan-Projekt bringt Online-Server zurück

Einer Gruppe von PlayStation-Fans ist es gelungen, den Online-Mehrspielermodus des PS3-Launch-Titels „Motorstorm“ zurückzubringen. Damit können Spieler nach einem Jahrzehnt wieder auf die Online-Modi des beliebten Klassikers zugreifen.

Die offiziellen Online-Server des Rennspiels sind seit 2010 offline. Und da in „Motorstorm“ kein Offline-Mehrspielermodus enthalten ist, waren die Spieler seitdem auf den Einzelspielermodus beschränkt.

Inoffizielle Server simulieren das PSN

Für Abhilfe sorgte nun die Fangruppe PlayStation Online Network Emulated, kurz PSONE. Dem Team gelang es, die Server von Sony zu emulieren und einen eigenen Server zu erstellen, mit dem sich jeder verbinden kann.

Spieler, die auf die inoffiziellen Server zugreifen möchten, müssen eine PlayStation 3 und eine Version von „Motorstorm“ besitzen. Sie können auch einen PS3-Emulator verwenden, müssen aber auf dem Discord-Server von PSONE auf eine Whitelist gesetzt werden, um einen Missbrauch des Systems zu verhindern.

Zudem ist es erforderlich, die Netzwerkeinstellungen der Konsole zu ändern, indem die Nutzer den primären DNS auf 185.194.142.4 und den sekundären auf 8.8.8.8 oder 1.1.1.1 ändern. Mit diesen Einstellungen verbindet sich das Spiel mit den Servern von PSONE, anstatt zu versuchen, sich mit den deaktivierten Servern von Sony zu verbinden.

Weitere Details zum Projekt und eine bebilderte Anleitung findet ihr auf der Webseite von PSONE.

„Motorstorm“ kam 2007 für die PS3 auf den Markt und konnte mit einem Metascore von 84 durchaus punkten. Das Rennspiel wurde damals als frisch und unterhaltsam wahrgenommen. Auch der Soundtrack fand viele Fans. Es folgten mehrere Sequels.

Weitere Spiele werden unterstützt

PSONE unterstützt weitere Spiele, darunter die PS3-Titel „Warhawk“, „SOCOM Confrontation“, „Killzone 2“, „Twisted Metal Black“ und „Calling All Cars“. Zudem gibt es Pläne, Spiele wie „Resistance“, „Wipeout HD“ und „Ratchet & Clank: Up Your Arsenal“ auf die Server zu bringen.

Auch PlayStation Home wird wieder bevölkert. Schon im Laufe der Woche berichteten wir darüber, dass die vor etlichen Jahren eingestellte Online-Welt wiederbelebt wird und erste Online-Features wieder funktionieren. Mehr dazu findet ihr in der folgenden Meldung:

Zudem kamen in den vergangenen Monaten wiederholt Gerüchte und Spekulationen auf, dass mit dem kommenden Virtual Reality-Headset PSVR 2.0 eine offizielle Home-Version zurückkommen könnte. Die Markenrechte wurden bereits verlängert.

Weitere Meldungen zu Motorstorm.