Dead by Daylight: Portrait of a Murder mit einer neuen Killerin und mehr startet morgen

Mit "Portrait of a Murder" startet in der Welt des Horror-Multiplayer-Titels "Dead by Daylight" am morgigen Dienstag das neueste Kapitel. Freuen dürft ihr euch unter anderem über die neue Killerin Carmina Mora und eine frische Map.

Nach der offiziellen Ankündigung Anfang des Monats wird „Portrait of a Murder“, das neueste Kapitel des asymmetrischen Multiplayer-Titels „Dead by Daylight“, am morgigen Dienstag offiziell veröffentlicht.

Zu den Inhalten, die im Rahmen von „Portrait of a Murder“ den Weg in „Dead by Daylight“ finden werden, gehört unter anderem eine neue Killerin in Form der chilenischen Künstlerin Carmina Mora. Als sich die von einem tragischen Schicksal gebeutelte Künstlerin das Leben nehmen wollte, wurde sie von einem geheimnisvollen Krähenschwarm gerettet. Eine ungewöhnliche Erfahrung, die nicht nur dazu führte, dass Carmina Mora begann, sich der tiefschwarzen Kunst zu verschreiben. Gleichzeitig verwandelte sich die Künstlerin in eine Killerin.

Eine neue Map und ein exklusiver Überlebender

„Carmina Mora war eine begabte Künstlerin, die die Schuld am Tod ihres jungen Bruders trug. Aufgewachsen in einem zerklüfteten Küstendorf im Süden Chiles, skizzierte sie die erhabenen Landschaften Patagoniens. Draußen sitzend malte sie dramatische Fjorde, während sie die Krähen fütterte, die im Baum neben dem Haus nisten“, heißt es zu Carmina weiter.

Mit dem mexikanisch-amerikanischen Charakter Jonah Vasquez hält zudem ein neuer Überlebender Einzug in „Dead by Daylight“, der von den verantwortlichen Entwicklern als ein motivierter FBI-Codeknacker beschrieben wird. Und dann wäre da ja auch noch eine exklusive Karte, die in „Portrait of a Murder“ enthalten ist und einen verlassenen Friedhof in der chilenischen Wüste in den Mittelpunkt rückt. Optisch besticht die besagte Karte vor allem mit einer aufragenden Krypta, die den Krähen als Nist- und Schlafplatz dient.

Alle weiteren Details zum „Portrait of a Murder“-Kapitel von „Dead by Daylight“ findet ihr auf der offiziellen Website.

