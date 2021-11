Marvel: Ein Superhelden-MMO befindet sich in Entwicklung

Basierend auf dem Marvel-Universum wird an einem neuen Massively Multiplayer Online Game gearbeitet. Dahinter stecken die Verantwortlichen des MMOs "DC Universe Online", das im Jahr 2011 veröffentlicht wurde.

Durch eine Investorenkonferenz der schwedischen Holdinggesellschaft Enad Global 7 kam ans Licht, dass sich ein Marvel-MMO in Entwicklung befindet. Der zuständige Entwickler ist das Dimensional Ink Studio, das zur Daybreak Game Company gehört. Dieses Videospielunternehmen trat einst unter dem Namen Sony Online Entertainment in Erscheinung, wurde vom japanischen Konzern aber verkauft.

An einem Marvel-MMO wurde schon einmal gearbeitet

Die Daybreak Game Company und das Dimensional Ink Studio haben einst ein DC-MMO herausgebracht. Die Rede ist vom kostenlos spielbaren „DC Universe Online“, das im Januar 2011 für PS3 und PC veröffentlicht wurde. Und tatsächlich haben die genannten Firmen schon vor ein paar Jahren an einem Marvel-MMO gearbeitet, das aber laut inoffiziellen Details im Jahr 2018 eingestellt wurde.

Die Leitung übernimmt Jack Emmert, der vor längerer Zeit für das MMORPG „City of Heroes“ zuständig war. Außerdem leitet er nach wie vor das „DC Universe Online“-Team.

Es soll sich hierbei um ein langfristiges Projekt handeln. Anscheinend befindet sich der Titel noch in einem frühen Entwicklungsstadium, weshalb ihr den Release nicht vor dem Jahr 2023 erwarten solltet. Auch für welche Plattformen das Spiel entwickelt wird, ist nicht bekannt. Das oben erwähnte „DC Universe Online“ soll übrigens grafisch aufgewertet werden und in zwei Jahren den bisher größten Erweiterungsinhalt spendiert bekommen.

Related Posts

Aktuell befinden sich mit „Spider-Man 2“, „Wolverine“ und „Midnight Suns“ drei Marvel-Spiele in Entwicklung. Der letztgenannte Titel wurde Anfang des Monats in die zweite Jahreshälfte 2022 verschoben. Neben diesen Blockbuster-Titeln aus dem Hause Sony dürfen sich die Spieler also zusätzlich über ein Multiplayer-Projekt freuen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu DC Universe Online, MMO, Marvel.