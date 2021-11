Tales of: Umfrage könnte auf weitere Remaster hindeuten

Mit „Tales of Arise“ veröffentlichte Bandai Namco Entertainment im September dieses Jahres den neuesten Ableger der langlebigen Rollenspiel-Serie für die Konsolen und den PC.

Ergänzend zum Release des Fantasy-Abenteuers stellte der Publisher eine Umfrage bereit, in der die Spieler zum einen die Möglichkeit erhalten, ihre Spielerfahrung mit „Tales of Arise“ zu bewerten. Unter anderem werden die Nutzer nach ihrem liebsten Charakter oder den Features befragt, die ihnen am meisten beziehungsweise am wenigsten gefallen haben. Dabei bleibt es allerdings nicht.

Plant Bandai Namco Entertainment weitere Neuauflagen?

Des Weiteren gehen die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment der Frage auf den Grund, zu welchen klassischen „Tales of“-Abenteuern die Fans gerne ein Remaster sehen möchten. Zur Auswahl stehen dabei beispielsweise „Tales of Xillia“, „Tales of Eternia“ oder „Tales of the Abyss“. „Von welchem der folgenden Spiele würdest du gerne eine Remaster-Version spielen?“, heißt es in der Umfrage kurz und knapp.

Eine weitere Frage lautet: „Welche der folgenden Tales of Games würden Sie gerne in Europa sehen?“ Hier stehen Titel wie „Tales of Rebirth“, „Tales of Destiny“ und „Tales of Destiny 2“ zur Auswahl. In wie weit die Umfrage mögliche Neuauflagen beziehungsweise Erstveröffentlichungen in Europa nach sich zieht, wird die Zeit zeigen.

Der aktuelle Serienableger „Tales of Arise“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

It’s been more than 2 months since #TalesofArise was released, and we’d love to know what you thought of your journey with Alphen’s crew! Take our survey: https://t.co/fsQcfSabzc pic.twitter.com/rAGd7FyX41 — BANDAI NAMCO EUROPE (@BandaiNamcoEU) November 26, 2021

