Cyberpunk 2077 & The Witcher: CD Projekt spricht über Multiplayer-Pläne

Im Rahmen einer Investorenkonferenz sprachen die Verantwortlichen von CD Projekt auch über ihre Pläne mit den Marken "Cyberpunk 2077" beziehungsweise "The Witcher". Wie es heißt, sollen diese auf kurz oder lang durch Mehrspieler-Komponenten erweitert werden.

Im Zuge einer aktuellen Konferenz für Investoren sprachen die Verantwortlichen von CD Projekt über ihre Zukunftspläne und gingen dabei unter anderen auf die Zukunft von „Cyberpunk 2077“ beziehungsweise der „The Witcher“-Reihe ein.

Wie Firmenpräsident Adam Kiciński verriet, sollen beide Marken auf absehbare Zeit durch eine Mehrspieler-Komponente bereichert werden. Welche der beiden Serien den Anfang machen wird, verriet Kiciński nicht. Bekanntermaßen kündigte CD Projekt im vergangenen Jahr jedoch einen Stand-Alone-Multiplayer zu „Cyberpunk 2077“ an, der aufgrund der technischen Probleme, mit denen das Rollenspiel zum Launch zu kämpfen hatte, vorübergehend auf Eis gelegt werden musste. Gut möglich also, dass die Arbeiten an dem Projekt bereits wieder aufgenommen wurden beziehungsweise wieder aufgenommen werden.

Entwickler setzen auf den Lerneffekt

„Wir planen, beiden Franchises, einschließlich Cyberpunk, in Zukunft schrittweise Multiplayer-Funktionen hinzuzufügen“, führte Kiciński. „Wir verraten nicht, welches Franchise die ersten Multiplayer-Funktionen erhalten wird, aber der erste Versuch wird etwas sein, von dem wir lernen und dann immer mehr hinzufügen können.“

Derzeit dürfte der Fokus der Entwickler aber erst einmal auf den Next-Gen-Versionen von „Cyberpunk 2077“ beziehungsweise „The Witcher 3: Wild Hunt“ liegen, die im ersten beziehungsweise zweiten Quartal 2022 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden.

Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr Interesse an Mehrspieler-Modi? Oder sollte sich CD Projekt bei „Cyberpunk 2077“ und „The Witcher“ eurer Meinung nach auf die Einzelspieler-Erfahrungen konzentrieren? Verrat es uns in den Kommentaren.

