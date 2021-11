Dying Light 2: Erreicht den Gold-Status – Keine weitere Verschiebung zu befürchten

Zum Leidwesen der wartenden Fans wurde die Veröffentlichung von „Dying Light 2“ in der näheren Vergangenheit gleich mehrfach verschoben.

Zuletzt riefen die verantwortlichen Entwickler von Techland eine Veröffentlichung im Februar des kommenden Jahres aus. Wer bisher noch unsicher gewesen sein sollte, ob der geplante Release dieses Mal eingehalten werden kann, kann sich nun entspannt zurücklehnen. Wie die Verantwortlichen von Techland bekannt gaben, erreichte „Dying Light 2“ offiziell den Gold-Status. Oder anders ausgedrückt: Die Arbeiten am Nachfolger wurden endlich offiziell abgeschlossen.

„Dying Light 2 ist Gold geworden! Ohne Ihre Unterstützung in all den Jahren wäre dies nicht möglich – wir werden die zusätzliche Zeit dafür verwenden, Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Danke, dass Sie bei uns sind! Ich kann es kaum erwarten, euch am 4. Februar in The City zu treffen!“, heißt es in der heutigen Mitteilung.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

„Dying Light 2“ erscheint für den PC, die Xbox One, die PlayStation, die Xbox Series X/S und natürlich die PlayStation 5. Versprochen wird eine offene Welt, in der ihr mit euren Entscheidungen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Spielwelt und das Schicksal ihrer Bewohner nehmen könnt.

Allerdings gilt dies nur für die Nebenquests, wie die Macher von Techland kürzlich klarstellten. Auf die Hauptgeschichte könnt ihr keinen Einfluss nehmen, da hier das Ziel verfolgt wurde, euch eine vorgegebene und mitreißende Story-Erfahrung zu liefern.

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years – we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can’t wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14

— Dying Light (@DyingLightGame) November 30, 2021