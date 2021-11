Landwirtschafts-Simulator 22: Verkaufszahlen der ersten Woche mit neuem Rekord

In der vergangenen Woche erschien der "Landwirtschafts-Simulator 22" für die Konsolen und den PC. Wie die Entwickler von Giants Software bekannt gaben, erreichte der Titel in der ersten Verkaufswoche neue Rekordzahlen.

In der vergangenen Woche ging die beliebte Simulationsserie aus dem Hause Giants Software mit dem „Landwirtschafts-Simulator 22“ in ihre nächste Runde.

Nachdem sich die Reihe in den letzten Jahren auch auf den Konsolen etablierte, gaben die Entwickler von Giants Software heute bekannt, dass der „Landwirtschafts-Simulator 22“ neue Rekordzahlen verbuchte und in der ersten Verkaufswoche mehr als 1,5 Millionen Mal den Besitzer wechselte. Auf Steam gelang des zwischenzeitlich sogar, sich bei der Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler vor dem frisch veröffentlichten Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ zu platzieren.

Entwickler von den Verkaufszahlen begeistert

„Ich bin so stolz auf das Team und das prosperierende Umfeld, in dem es gedeiht. Es ist keine Selbstverständlichkeit, erfolgreich internationale Strukturen aufzubauen, um eine bereits riesige Serie wie den Landwirtschafts-Simulator mit neuen Impulsen in eine selbst veröffentlichte Marke zu überführen. Die tolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern sorgte für einen fantastischen Start“, kommentierte Giants Softwars CEO Christian Ammann das bisherige Abschneiden des neuesten Serienablegers.

Weitere Meldungen zum Landwirtschafts-Simulator 22:

Der „Landwirtschafts-Simulator 22“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich. Zu den größten spielerischen Neuerungen des diesjährigen Ablegers gehören die vier unterschiedlichen Jahreszeiten, die sich nun aktiv auf das Gameplay auswirken und die Spieler mit immer neuen Herausforderungen konfrontieren.

Hinzukommen eine Crossplay-Unterstützung im Multiplayer und weitere Verbesserungen.

Weitere Meldungen zu Landwirtschafts-Simulator 22.