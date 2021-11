Vampire The Masquerade – Swansong: Erneut verschoben und neuer Termin bestätigt

Nachdem das narrative Adventure „Vampire: The Masquerade – Swansong“ ursprünglich für einen Release in diesem Jahr vorgesehen war, räumte der verantwortliche Publisher Nacon im Sommer ein, dass aus diesem Vorhaben nichts wird.

Stattdessen führten die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Verzögerungen dafür, dass sich das dunkle Abenteuer auf 2022 verschiebt. In einer aktuellen Mitteilung gab Nacon bekannt, dass „Vampire: The Masquerade – Swansong“ noch einmal verschoben werden musste. Als neuen Releasetermin rief das Unternehmen dabei den 19. Mai 2022 aus.

Qualität steht im Mittelpunkt der Bemühungen

Eine Entwicklung, die unter anderem auf die weiterhin vorhandenen Einschränkungen durch die Corona-Krise zurückgeführt wird. Gleichzeitig wird in einer offiziellen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es den zuständigen Entwicklern von Big Bad Wolf darum geht, mit „Vampire: The Masquerade – Swansong“ eine möglichst hochwertige und spannende Erfahrung abzuliefern.

„Wir sind ein kleines, aber sehr leidenschaftliches Team, das bestrebt ist, ein immersives Erlebnis zu schaffen, das mit der Art von persönlichem Geschichtenerzählen konkurrieren kann, das Sie bei einer großartigen Tabletop-Sitzung erleben würden. Eine, die Sie noch lange nach dem Ende des Abspanns mit Fragen zurücklässt (aber ein Grund, zurückzugehen und zu sehen, wie die Dinge anders hätten laufen können)“, so die kreativen Köpfe hinter dem narrativen Adventure.

„Vampire: The Masquerade – Swansong“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

