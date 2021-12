Beyond a Steel Sky: Adventure ab sofort für die Konsolen erhältlich – Der Trailer zum Launch

Beyond a Steel Sky:

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Microids gaben die „Baphomets Fluch“-Macher von Revolution Software bekannt, dass ihr aktuelles Werk „Beyond a Steel Sky“ ab sofort auch für die PlayStation-Plattformen erhältlich ist.

Begleitet wurde die Veröffentlichung des dystopischen Adventures für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 vom obligatorischen Launch-Trailer, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Dieser ermöglicht euch nicht nur einen Blick auf die Spielwelt und den Protagonisten von „Beyond a Steel Sky“. Darüber hinaus wird kurz auf die Handlung des Abenteuers eingegangen.

Eine Geschichte über Erlösung und Loyalität

Das Adventure spielt laut Entwicklerangaben in einer dynamischen Welt, in der ihr auf eigenwillige Bewohner trefft, deren Motivationen von euren Handlungen beeinflusst werden. Um euch in dieser geheimnisvollen Welt zurechtzufinden und die vor euch liegenden Rätsel zu lösen, greift ihr auf ein vielseitiges Hacking-Tool zurück.

„In diesem dramatischen, mit Humor gespickten Cyberpunk-Thriller dürfen sich Adventure-Fans auf düstere Verschwörungen und einen furchterregenden Gegenspieler freuen. Sie werden außerdem auf viele, bereits heute aktuelle Themen stoßen: soziale Kontrolle, KI und Totalüberwachung“, so die offizielle Beschreibung weiter.

