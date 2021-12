Final Fantasy XIV Endwalker: Wartungsarbeiten, Startzeiten und überlastete Server erwartet

"Final Fantasy XIV Endwalker" geht in Kürze an den Start. Die Termine und Uhrzeiten stehen fest. Außerdem warnt Square Enix vor überlasteten Servern.

Der Early Access startet schon am Freitag.

„Final Fantasy XIV Endwalker“ wird in Kürze veröffentlicht. Vorbesteller können ab dem 3. Dezember 2021 um 10 Uhr deutscher Zeit loslegen. Alle anderen Spieler müssen sich etwas länger gedulden und dürfen ab dem 7. Dezember 2021 hinzustoßen.

In den offiziellen Foren weist Square Enix ebenfalls darauf hin, dass die Server 24 Stunden vor dem Startschuss offline geschaltet werden,. In diesem Zeitraum werden alle Welten nicht verfügbar sein. 30 Minuten, bevor die Spielwelten offline geschaltet werden, stellt Square Enix den Weltentransfer ein.

Das Unternehmen erwartet aufgrund der Implementierung des „Final Fantasy XIV Endwalker“-Patches 6.0 und des „Endwalker“-Frühstarts einen höheren Servertraffic, sodass der Weltentransfer voraussichtlich erst am 4. Dezember 2021 um 9 Uhr wieder eingeschaltet wird.

Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass diverse Funktionen des Online Mog Store bzw. der Mog Station Services zwischen dem 2. Dezember 2021 um 21 Uhr und dem 3. Dezember 2021 um 11 Uhr hin und wieder nicht verfügbar sein werden.

Square Enix erwartet überlastete Server

Im neusten Update erklärt der Publisher, dass das MMORPG dank eines „dramatischen Anstiegs der Spielerbasis in allen Regionen seit diesem Sommer“ eine „Rekordzahl aktiver Nutzer“ erlebt. Ebenfalls heißt es im Blogpost, dass die weltweite Knappheit an Halbleiterchips dazu geführt habe, dass man nicht in der Lage war, vor der Veröffentlichung von „Endwalker“ neue Welten hinzuzufügen.

Daher werde es zum Start von „Final Fantasy XIV: Endwalker“ wahrscheinlich zu Serverproblemen kommen. „Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Überlastung kommt, die dazu führt, dass die Welten die maximale Login-Kapazität erreichen und es zu langen Wartezeiten beim Einloggen kommt“, so Square Enix. „Wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir diese Art von Ankündigung zu einem Zeitpunkt machen, an dem sich viele von euch auf die Erweiterung freuen.“

Probleme sollen eingedämmt werden

Auch wenn Square Enix nicht in der Lage war, zusätzliche Welten hinzuzufügen, hat das Unternehmen verschiedene andere Schritte unternommen, um kommende Probleme so weit wie möglich einzudämmen.

„Obwohl wir nicht in der Lage waren, neue Welten hinzuzufügen, haben wir alle anderen Maßnahmen ergriffen, die möglich waren, wie z.B. den Austausch der entsprechenden Server durch leistungsfähigere Maschinen, die Optimierung von Prozessen, die Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Erhöhung der Anzahl der gleichzeitigen Logins“, heißt es dazu.

Square Enix möchte die Überwachung der Situation weiter verstärken, um so vielen Spielern wie möglich das Einloggen zu ermöglichen. „Wir bitten um euer Verständnis und eure Mitarbeit in dieser Angelegenheit“, so die abschließenden Worte.

