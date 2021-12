Horizon GAIA Cast: Episode 2 behandelt die Hintergrundgeschichte

Am 23. November startete Guerrilla Games den Horizon GAIA Cast – ein Podcast in Videoform, in dem Mitarbeiter des niederländischen Entwicklerstudios über verschiedene Themen der „Horizon“-Reihe sprechen. Nachdem sich die Eröffnungsepisode um Protagonistin Aloy drehte, geht es dieses Mal um die Hintergrundgeschichte. Genauer beschrieben spricht der erzählerische Direktor Ben McCaw ausführlich über die Ereignisse des 21. Jahrhunderts, die zur postapokalyptischen Welt von „Horizon Zero Dawn“ geführt haben.

Wie auch die erste Folge unterteilt sich das Video in mehrere Kapitel. Als Erstes erklärt McCaw, wie die tiefgründige und reichhaltige Hintergrundgeschichte überhaupt entstanden ist. Danach wird über Elisabet Sobeck und Ted Faro gesprochen, die gegensätzliche Werte repräsentieren. Im dritten und letzten Kapitel steht der „Anfang vom Ende“ im Mittelpunkt. Hier geht der Direktor näher auf den Aufstieg der Maschinen ein.

Kapitel-Übersicht

The first Steps towards AI (1:16)

Leaps in Science (8:42)

The Beginning of the End (18:20)

Gleich zu Beginn wird erklärt, dass ein typisches Endzeit-Setting vermieden werden sollte. Die Entwickler hatten kein düsteres Ödland mit Totenschädel vor Augen, wie ihr es aus der „Terminator“-Reihe kennt. Stattdessen sind faszinierende Landschaften entstanden, die den Spieler mit ihrer Atmosphäre in den Bann ziehen.

In der nächsten Folge wird „Project Zero Dawn“ thematisiert. Hierbei handelt es sich um den Codenamen für ein Terraforming-System, das die Faro-Plage beseitigen sollte.

Der Nachfolger „Horizon Forbidden West“ hat übrigens seine erste Alterseinstufung erhalten. In Australien bekam das dystopische Action-Rollenspiel ein M-Rating, das sich an Spieler ab 15 Jahren richtet.

