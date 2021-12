Knockout City: Season 4 „Alien Invasion“ angekündigt – Termin, Trailer und Details

"Knockout City" startet in die Season 4 "Alien Invasion". Was euch damit erwartet, erfahrt ihr in dieser Meldung. Auch kann ein einschlägiges Video angeschaut werden.

In der neuen Season bekommt ihr es mit einer Invasion zu tun.

Electronic Arts und die Velan Studios starten in „Knockout City“ in Kürze eine neue Season. Sie trägt den Namen „Alien Invasion“ und öffnet am 7. Dezember 2021 die Pforten.

Season-4-Inhalte in der Übersicht

In der Season 4 landen unbekannte Wesen in der Welt von „Knockout City“, während ihr als Spieler bestrebt seid, eure Stadt zu retten. In diesem Zusammenhang wurde die „Knockout City Defense Force“ mobilisiert, um diese intergalaktischen Eindringlinge zu bekämpfen. Gleichzeitig hat sich der DJ mit einem mysteriösen Anrufer zusammengetan, um Kontakt zu den kosmischen Kreaturen aufzunehmen und weitere Details zu erfahren.

Hinzukommen mit der neuen Season weitere Inhalte wie eine neue Karte, Fahrzeuge, Events und mehr. Die neuen Gameplay-Inhalte für „Knockout City Saison 4“ beinhalten demnach:

Eine neue Karte: Alien-Schmetterstätte – Spieler finden sich auf einer schwebenden Farm wieder, über der mehrere UFOs abgestürzt sind. Auf dieser Karte wird eine Mechanik eingeführt, bei der Rowdys auf fliegende Untertassen springen und über Abgründe schweben können, ohne dabei die Ladung des Balls zu verlieren.

Neue Events und Playlists – In den kommenden Monaten wird es in Knockout City vier neue, zweiwöchige Events mit neuen Spielmodi geben, die jeweils eigene exklusive Belohnungen mit sich bringen.

Ein neuer Rowdy-Pass – In Saison 4 starten alle Spieler wieder bei Stufe 1 und bahnen sich ihren Weg durch 100 neue Stufen. Es wird fünf wöchentliche Verträge, neue Holobux-Angebote und mehr geben. Dafür gibt es Belohnungen.

Ebenfalls erhaltet ihr Zugriff auf die UFOs der Aliens, die ihr als Crewfahrzeug verwenden könnt. Hinzukommen ein neuer Energydrink „Passgranate“, neue Bundles und täglich wechselnde Gegenstände im Laden.

„Knockout City“ ist für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin, Steam und im Epic Games Store erhältlich. Dank der Abwärtskompatibilität kann der Titel ebenfalls auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden. Nachfolgend ein Trailer zur neuen Season:

