PS5: Firmware-Update 21.02-04.50.00 zum Download – Changelog

Das PS5 System-Update 21.02-04.50.00 steht zum Download bereit. Was sich damit ändert, verrät der knapp bemessene Changelog. Einmal mehr wurde an der Systemleistung geschraubt. Details dazu wurden nicht genannt.

Sony hat für die PS5 ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Damit wird die Software der Konsole auf die Version 21.02-04.50.00 angehoben. Auch der Changelog steht zur Ansicht bereit. Aber erwartet nicht allzu viele Informationen.

Wie bei den meisten Firmware-Updates für Sonys Konsolen sind die Versionshinweise recht minimal und erwähnen lediglich eine verbesserte Systemleistung. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass das Update einige weitere Änderungen umfasst, die weniger offensichtlich sind.

Changelog zum PS5-Update 21.02-04.50.00

Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung

Das neue PS5-Update kann wie gewohnt direkt über eure PS5 oder optional über die Support-Seiten von PlayStation heruntergeladen werden

Die PlayStation 5 ist seit einem Jahr weltweit erhältlich. Der Launch erfolgte im November 2020. Seit der Markteinführung der Konsole konnte Sony weltweit mehr als 13,4 Millionen Einheiten verkaufen. Es ist eine beachtliche Zahl, da berücksichtigt werden muss, dass die anhaltende Chipkrise nach wie vor für eine erschwerte Verfügbarkeit sorgt. Auch die zahlreichen und meist substanzlosen „PS5 kaufen“-Headlines können nicht darüber hinwegtäuschen.

Wann kommen neue PS5-Features?

Sichtbare neue Features gab es mit der heutigen PS5-Firmware nicht. Allerdings dürfte sich bereits das nächste große Update in Arbeit befinden. Gerüchten zufolge kommen damit die VVR-Unterstützung und die 1440p-Auflösung auf die Konsole.

Das bisher letzte große Update für die PS5 brachte langerwartete Neuerungen hervor. Seit der Veröffentlichung deskann der recht knapp bemessene SSD-Speicher der PlayStation 5 mit einer M.2 SSD-Speichererweiterung erweitert werden. Tests ergaben, dass diese abhängig vom Modell sogar einebieten kann.

Ebenfalls wurde die 3D-Unterstützung für die internen TV-Lautsprecher eingeführt, nachdem dieses Feature zuvor dem Pulse 3D-Headset vorbehalten war. Einzelheiten zu diesem PS5-Update findet ihr hier.

In den vergangenen Tagen und Wochen gab es zahlreiche Neuigkeiten zur PS5. Beispielsweise wurde im Zuge des ersten Geburtstages der Sony-Konsole bekannt, dass sich momentan 25 First-Party-Spiele in Arbeit befinden, von denen Besitzer der New-Gen-Hardware in den kommenden Monaten und Jahren profitieren werden.

Ebenfalls gab es ein PS5 Remote-Play-Update, das die Möglichkeit mit sich brachte, bei den Spielsessions den DualSense-Controller zu nutzen. Zudem drangen inoffizielle Verkaufszahlen zur Xbox Series X/S durch. Sie vermitteln den Eindruck, dass die PS5 auch in der neuen Generation deutlich die Nase vorne hat.

Außerdem in den Schlagzeilen: Sony bereitet sich offenbar auf die Veröffentlichung eigener PS5-Faceplates vor, nachdem einigen Drittherstellern in den vergangenen Monaten mitunter das Leben schwer gemacht wurde. Ebenfalls wurde die PS5 im vergangenen Monat bei den Golden Joystick Awards zur besten Hardware gekürt.

