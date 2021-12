Aftermath: Narrativer Psychothriller für PS5 angekündigt

Der italienische Entwickler One O One Games und der Publisher META haben „Aftermath“ angekündigt. Damit erwartet euch ein narrativer Psychothriller, der sich für PC, PS5 und Xbox Series X in Entwicklung befindet und die Unreal Engine nutzt.

Astronautin sucht Tochter

Als Spieler schlüpft ihr in „Aftermath“ in die Rolle der ehemaligen europäischen Astronautin Charlie Gray, die verzweifelt nach ihrer Tochter sucht, nachdem etwas Schreckliches passiert ist. Das Ausmaß dieses katastrophalen Ereignisses wird im Cinematic-Trailer angedeutet. Ihr könnt ihn euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

„Nach einem schiefgelaufenen Wiedereintritt zur Erde und den darauf folgenden traumatischen Ereignissen kehrt Charlie mit gebrochener Seele zurück. Ihr Leben gerät immer mehr aus den Fugen und Charlie findet sich nun isoliert in einer verlassenen, unstrukturierten Welt wieder. Das Einzige, was sie weiß, ist, dass sie das Einzige finden muss, was noch wichtig ist: Sammy“, so die Macher.

Und weiter: „In Aftermath folgen die Spieler Charlies Reise durch eine unbekannte europäische Stadt, auf der Suche nach ihrer Tochter und im Kampf gegen eine unheimliche Präsenz, aber auch gegen ihre eigenen Dämonen.“

Erzählung im Fokus

Obwohl das Spiel Crafting und Kämpfe bietet, soll „Aftermath“ vor allem auf die Geschichte setzen. David Gallo, CEO von One O One, betonte, dass der Titel „darauf abzielt, eine ausgereifte Geschichte durch Survival-Mechaniken zu erzählen, die weit von den Standard-Wildnis-Settings entfernt ist, die diese Spiele normalerweise bieten“.

Man freue sich darauf, die Leute mit der unheimlichen Welt, die erschaffen wird, und den Charakteren, die sie bevölkern, in Kontakt zu bringen. Nachfolgend eine Übersicht über die Kern-Features:

Analysiert die Umgebung und nutzt die städtischen Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen.

Alltägliche Gegenstände können zu einem unschätzbaren Werkzeug im Kampf gegen die rätselhaften Wesen werden, die nun die Stadt bevölkern.

Studiert die Schwächen der Außerirdischen und findet die beste Methode, um diejenigen auszuschalten, die euch vielleicht als Opfergabe benutzen wollen.

Nachfolgend könnt ihr euch den Cinematic-Trailer und ein paar Bilder zu „Aftermath“ anschauen:

Weitere Meldungen zu Aftermath.