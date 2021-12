Battlefield 2042: Update 3 mit etlichen Verbesserungen zum Download – Patchnotes

Besitzer von "Battlefield 2042" können ein neues Update herunterladen, das zahlreiche Verbesserungen in den Shooter bringt. Der Changelog nennt Einzelheiten.

Ab dem heutigen 2. Dezember 2021 steht für „Battlefield 2042“ das Update 3 zum Download bereit. Die Veröffentlichung war für 9 Uhr geplant. Wartungsarbeiten mussten in diesem Zuge nicht vorgenommen werden.

Allerdings hat es das neue Update für „Battlefield 2042“ in sich. Hunderte Punkte umfasst der Changelog, was verdeutlicht, dass dem Shooter vor dem Launch etwas mehr Feinschliff gutgetan hätte.

Diese Bereiche wurden verbessert

Mit dem Update wurden unter anderem Quality-of-Life-Verbesserungen vorgenommen. Dazu zählen mehrere Optimierungen in den Menüs des Collection-Bildschirms, um die Anpassung eurer Ausrüstung und des Plus-Menüs zu vereinfachen.

Die UI-Elemente während des Spiels wurden ebenfalls überarbeitet. Damit sollen die Sichtbarkeit erhöht und die Unübersichtlichkeit reduziert wurde, da zum Beispiel die Symbole der Spielwelt nun mit der Entfernung skalieren. Ebenfalls wurde die IFF-Markierung (Identify Friend or Foe) verbessert und es kamen Anzeigen für Spieler in der Nähe, die ihr wiederbeleben könnt, von denen ihr wiederbelebt werden könnt oder die nur noch wenig Munition oder Lebenspunkte haben, hinzu. Auch die Übergänge zwischen den Spielmenüs, dem Optionsmenü und dem Matchmaking sollen nun flüssiger sein.

In verschiedenen Bereichen von „Battlefield 2042“ wurden laut DICE Verbesserungen vorgenommen, damit sich die Interaktion auf den Karten flüssiger anfühlt. Dazu gehören mehr als 150 individuelle Korrekturen, kleine Änderungen und Verbesserungen auf Maps, auf denen das Gameplay beeinträchtigt war, wie z.B. Spawning, visuelle Störungen oder Kollisionsprobleme. Audio-, Rendering- und Interaktionsverbesserungen sowie Korrekturen für Waffen, Fahrzeuge und Spezialisten runden das Ganze ab.

Das Update widmet sich letztendlich den folgenden Bereichen:

Benutzeroberfläche

Spielersuche & Freunde

Fortschritt und Freischaltungen

Rendering

Karten

Schlachtfeld-Gefahrenzone

Battlefield Portal

UX-Verbesserungen

Conquest

Breakthrough

Dynamische Weltverbesserungen

HUD

Bots

Audio

Spezialisten

Fahrzeuge

Waffen

Gadgets

Soldaten

Nahkampf

Neue Missionen und Änderungen in Battlefield Portal

In der kommenden Woche werden in „Battlefield 2042“ die wöchentlichen Missionen starten. Pro Woche wird es drei Missionen geben, die ihr über das Hauptmenü verfolgen könnt. Das Abschließen einer Mission belohnt euch mit Spieler-EP. Schließt ihr alle verfügbaren Missionen in der jeweiligen Woche ab, erhaltet ihr eine einzigartige kosmetische Belohnung.

„Battlefield Portal“ wiederum wird mit neuen Spielmodus-Layouts für Rush auf allen All-Out Warfare-Karten bestückt. Außerdem fügt DICE dem Builder mehrere neue Vorlagen und einen neuen benutzerdefinierten Modus namens Vehicle Team Deathmatch hinzu. Er gibt euch die Möglichkeit, Kampffahrzeuge in benutzerdefinierten Erlebnissen zu nutzen.

Ebenfalls fügt DICE dem Regeleditor eine neue Logikoption hinzu, die die Quelle des tödlichen Schadens eines Spielers überprüft, z.B. durch eine Nahkampfwaffe oder ein Gewehr.

Die kompletten Patchnotes könnt ihr euch hier anschauen.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

Holpriger Start für Battlefield 2042

„Battlefield 2042“ fand vor dem Launch eine Menge Zuspruch, der sich nach der Veröffentlichung zum Teil ins Gegenteil kehrte. Auf Metacritic kommt die PS5-Version gerade einmal auf einen Score von 64, was bei einem Shooter dieser Größenordnung mehr als enttäuschend ist. Der User-Score liegt momentan bei 3.0, was verdeutlicht, dass die Spieler von „Battlefield 2042“ nicht sehr angetan sind. Weitere große Updates dürften demnach folgen.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042.