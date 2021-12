SnowRunner: Season 6 startet mit Fotomodus und Crossplay

Für "SnowRunner" wurde die "Season 6: Haul & Hustle" angekündigt. Sie führt euch in wenigen Tagen auf einen neuen Schauplatz und bringt neue Fahrzeuge in das Spiel. Ebenfalls wird ein kostenloses Update veröffentlicht, das einen Fotomodus umfasst.

„SnowRunner“ startet in Kürze in die „Season 6: Haul & Hustle“. Sie wird die Spielwelt ab dem 7. Dezember 2021 um Maine erweitern und zwei neue Karten, zwei neue Vehikel und weitere kosmetische Upgrades mit sich bringen.

Kostenloses Update mit neuen Features

In den Wäldern von Main erwartet euch eine funktionierende Garage mit Zapfsäulen und Reparaturmöglichkeiten. Zudem müssen zwei neue Karten, beide mit Schlamm und Schnee ausgestattet, bezwungen werden. Zu diesem Zweck gibt es zwei neue Fahrzeuge: Den 8×8 auf Wälder ausgelegten Aramastu Forwarder und den Tayga 6455B – ein 6-Rad Offroader.

Zusammen mit Season 6 wird für „Snowrunner“ ein kostenloses Update veröffentlicht. Zu den enthaltenen Features gehört Crossplay zwischen PC und PS4 – später auch für Xbox One.

Hinzukommt ein Fotomodus. „Spieler und Spielerinnen werden mit einer Freecam und zahlreichen Effekten die lebendige Wildnis von SnowRunner auch auf Bildern in Zukunft festhalten können. Zusätzlich gibt es noch zahlreiche kleinere Erweiterungen und kosmetische Upgrades für die Fahrzeuge“, so die Macher.

„Snowrunner“ und der 25 Euro teure Year-2-Pass sind für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. „Season 6: Haul & Hustle“ wird am 7. Dezember 2021 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC als Teil des Year 2 Pass erscheinen. Nachfolgend einige Bilder mit Einblicken in die neue Season:

