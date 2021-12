The Ascent: Alterseinstufung für PS4 & PS5 – Ankündigung in Kürze?

Allem Anschein nach könnte das Cyberpunk-Abenteuer "The Ascent" in Kürze offiziell für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 angekündigt werden. Darauf deutet zumindest eine aktuelle Alterseinstufung aus Taiwan hin.

Nachdem der Twin-Stick-Shooter „The Ascent“ bisher nur für den PC und die Xbox-Plattformen veröffentlicht wurde, wiesen die Entwickler von Neon Giant im Oktober darauf hin, dass das Studio den Wunsch nach einer PlayStation 5-Umsetzung vernommen hat.

Allem Anschein nach könnte es mit der Bestätigung für Sonys Plattformen nun ganz schnell gehen. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass „The Ascent“ in Taiwan kürzlich mit einer Alterseinstufung für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 versehen wurde. Vermutet wird daher, dass die Ankündigung für Sonys Konsole in Kürze erfolgen könnte. Möglicherweise im Rahmen der The Game Awards 2021 am 9. Dezember?

Kämpft für das Überleben eures Bezirks

Spielerisch versteht sich „The Ascent“ als ein Action-Rollenspiel im Twin-Stick-Shooter-Format, das euch in eine abwechslungsreiche und lebendige Cyberpunk-Welt verfrachtet. „Willkommen in der Arkologie der Ascent Group, einer konzernbetriebenen Metropole voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie, die bis in den Himmel reicht. Du bist ein Arbeiter und Sklave des Konzerns – genau wie alle anderen in deinem Bezirk“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Eines Tages wird der Hauptcharakter von „The Ascent“ in eine Reihe katastrophaler Ereignisse hineingezogen. Die Ascent Group stellt aus unbekannten Gründen ihren Betrieb ein und das Überleben eines ganzen Bezirks steht auf dem Spiel. Nun liegt es am Spieler, zu den Waffen zu greifen und herauszufinden, wer hinter dem ganzen Chaos steckt.

Sollte Neon Giant „The Ascent“ offiziell für die PlayStation-Systeme ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

