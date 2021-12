After the Fall: Crossplay bestätigt und neuer Trailer zum PSVR-Shooter

After the Fall:

Das Virtual-Reality-Spiel "After the Fall" nähert sich der Veröffentlichung. Kurz vor dem Launch stellen die Entwickler in einem neuen Video die Crossplattform-Kompatibilität vor.

"After the Fall" kommt in wenigen Tagen auf den Markt.

Vertigo Games hat weiteres Videomaterial zum kommenden 4-Spieler-Koop-VR-FPS „After the Fall“ veröffentlicht. Den Clip, in dem das Cross-Plattform-Play vorgestellt wird, könnt ihr unterhalb dieser Zeilen starten.

Zudem weisen die Macher darauf hin, dass die Veröffentlichung von „After the Fall“ erst den Anfang des Supports darstellt. Nach dem Launch sollen regelmäßige Updates mit zusätzlichen Inhalten folgen. Die Launch-Edition beinhaltet einen Zugriff auf die gesamte Frontrunner-Saison, die eine Reihe neuer Karten, Spielmodi und Features umfasst.

Streift durch eisbedeckte Ruinen

„After the Fall“ versetzt euch in die eisbedeckten Ruinen eines alternativen L.A. der 1980er Jahre, fast 20 Jahre nach der Apokalypse. Als Spieler begebt ihr euch laut Hersteller in die Überreste eines zugefrorenen, postapokalyptischen Schauplatzes und könnt euch mit Spielern auf der ganzen Welt zusammenschließen, um „gegen Gegner-Horden sowie übermächtige Bosse“ anzutreten.

„Spieler können After the Fall jetzt vorbestellen und erhalten einen Vorbestellungsrabatt von 10 Prozent und verschiedene Vorbesteller-Boni auf allen Plattformen, einschließlich 48 Stunden Vorabzugang auf PS VR und Steam VR“, so die Macher ergänzend. Der Preis liegt bei rund 40 Euro.

„After the Fall“, das von den „Arizona Sunshine“-Machern stammt, erscheint am 9. Dezember 2021 für PlayStation VR, PC-VR und Oculus Quest 2. Die Veröffentlichung für Oculus Quest 1 folgt im Jahr 2022.

Mehr zu „After the Fall“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit. Ebenfalls kann ein Blick auf die offizielle Webseite des Spiels euren Wissensdurst stillen. Nachfolgend das anfangs erwähnte Videomaterial.

