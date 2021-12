Jak & Daxter: Zum 20. Jubiläum – Sony-Entwickler blicken zurück

Die „Jak and Daxter“-Reihe ist heute 20 Jahre alt geworden! Am 3. Dezember 2001 wurde der erste Ableger für Sonys PlayStation 2 veröffentlicht. Zu diesem Anlass wurden mehrere Entwickler von den PlayStation Studios eingeladen, um auf die Jump ’n‘ Run-Reihe zurückzublicken.

„Ein Open World-Spiel ohne Ladezeiten“

Zuallererst kommt Evan Wells, der Vizepräsident von Naughty Dog, zu Wort. Schließlich wurde „Jak and Daxter“ von diesem Entwicklerstudio ins Leben gerufen. „Das Wichtigste, was ich gelernt habe, war die Herausforderung, ein Open-World-Spiel ohne Ladezeiten zu entwickeln“, teilt Wells mit. „Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, eine Welt und keine Levels zu entwerfen, wie wir es von Crash gewohnt waren. Das war nicht einfach!“

Naughty Dogs Charlotte Franchis war besonders von der Seilbrücke angetan: „Ich weiß noch, wie begeistert ich von der Physik war, die die Programmierer der Seilbrücke hinzugefügt hatten, denn in Crash Bandicoot hatten wir zwar Seilbrücken, aber die hatten keine Physik.“

„Erstes Spiel, dass ich zu meinen Favoriten zählte“

Qualitätssicherungs-Analystin Heather Finley war vom Spiel so begeistert, dass sie es in ihrer damaligen Bewerbung bei Insomniac Games erwähnt hatte. Sie meint, dass durch dieses Spiel ihre Vorliebe für Computerspiele geprägt wurde. Finley wurde von Insomniac angenommen und arbeitet bis heute für das Sony-Studio.

Sony Bends Ingenieur-Manager bezeichnet den Release des ersten Teils als „bahnbrechend“. Er lobt vor allem die Grafik, das Gameplay und die weitläufigen Gebiete, die praktisch ohne Ladezeiten ausgekommen sind. Auch die auffälligen Jubelanimationen sind ihm in Erinnerung geblieben.

„Ein großartiger interaktiver Zeichentrickfilm“

Für den Studio Leiter von Team Asobi hat sich das Spielen des 3D-Platformers wie ein „großartiger interaktiver Zeichentrickfilm“ angefühlt. Er würde das Spielerlebnis zwischen „Crash Bandicoot“ und „Uncharted“ einordnen.

Auch Firesprites Richard Brazier war vom PS2-Abenteuer erstaunt: „Was mich am ersten Jak and Daxter am meisten beeindruckt hat, waren die Charaktere – sie waren so wunderschön animiert, straff durchdacht und witzig. Als damaliger Character Artist und Rigger war ich beeindruckt von der Detailtreue der Animationen und der Lebendigkeit, die sie ausstrahlten. Das Spiel, das in einer so fantastischen und seltsam glaubwürdigen Welt angesiedelt war, setzte völlig neue Maßstäbe für die Kombination von Storytelling und Gameplay.“

Viele Fans wünschen sich schon lange einen neuen „Jak & Daxter“-Teil. Im April dieses Jahres bezog Naughty Dog dazu Stellung – und musste die Fans leider enttäuschen. Aktuell ist nämlich kein neuer Ableger geplant.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog dürft ihr weitere Zitate sowie ein paar Konzeptgrafiken und GIFs bewundern. Zusätzliche wurde auf der Webseite von Naughty Dog ein Artikel veröffentlicht, in dem ein paar Fragen zur Reihe beantwortet werden. Unter anderem nennt Evan Wells seine persönliche Lieblingsszene.

