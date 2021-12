Moss Book II: Release-Zeitraum und Trailer zum PSVR-Abenteuer

Das kürzlich angekündigte „Moss: Book II“ bekam zwar noch immer keinen präzisen Veröffentlichungstermin spendiert. Doch immerhin gaben die Macher den groben Release-Zeitraum preis. Erscheinen wird der VR-Titel demnach im Frühjahr des kommenden Jahres.

Laut Polyarc baut „Moss: Book II“ auf dem ersten Spiel auf. Allerdings wartet eine größere Gefahr auf den Protagonisten. Sie habe das Potential, die Welt, wie wir sie kennen, zu zerstören.

Ein geflügelter Tyrann will euch an den Kragen

„In Moss: Book II geht die Geschichte genau da weiter, wo sie nach der erfolgreichen Rettung von Quills Onkel Argus aufgehört hat. Das Abenteuer setzt sich mit der Enthüllung fort, dass ein geflügelter Tyrann, der die arkanen Kräfte anführt, sein Augenmerk auf Quill gerichtet hat und nun auf der Jagd nach ihr in dem verhexten Schloss ist, in dem ihr Onkel gefangen gehalten wurde“, so die Macher.

Euch erwarten laut Hersteller ein gefährliches Terrain, herausfordernde Rätsel und Feinde aus Feuer und Stahl. Zugleich wird die Maus auf neue Verbündete und alte Freunde stoßen, die ihr – wie auch die Natur des Schlosses selbst – dabei helfen, die Welt vor einer großen Zerstörung zu bewahren.

„In Moss führten die Spieler Quill nicht nur durch das Gameplay, sondern sie tauchten auch selbst als ihr eigener Charakter in die Welt ein. Und jede ihrer Aktionen hatte Einfluss auf das Geschehen“, so Josh Stiksma, Principal Software Engineer und Design Director bei Polyarc.

Als Spieler kehrt ihr im Sequel in diese Rolle zurück und Stiksma hofft, dass ihr wieder „an die Freude an der physischen Interaktion und die Kraft des emotionalen Feedbacks erinnert“ werdet. Nachfolgend der neue Trailer zu „Moss: Book II“:

