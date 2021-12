PlayStation Store: Neues Wochenendangebot für Shooter-Fans

Im PlayStation Store wartet ein neues Angebot auf euch. So könnt ihr über das Wochenende hinweg zwei Editions des Activision-Shooters "Call of Duty Vanguard" kaufen und dabei Geld sparen.

Das Wochenende wird in vielen Regionen recht regnerisch, was den einen oder anderen Spieler dazu animieren dürfte, ein paar Spielstunden obendrauf zu packen. Falls die Auswahl dabei Langeweile befürchten lässt, könnte das neuste Wochenendangebot im PlayStation Store die Stimmung anheben. Denn ein frisch veröffentlichter Shooter ist bereits im Sale.

Call of Duty Vanguard im Angebot

Die Rede ist von „Call of Duty Vanguard“, das ihr im PlayStation Store in zwei Editions günstiger kaufen könnt. Einerseits ist es die Standardversion des Shooters für PlayStation 4. Und auch das Cross-Gen-Bundle ist im Angebot.

Der Preis der regulären PS4-Fassung von „Call of Duty Vanguard“ wurde um 25 Prozent von 69,99 Euro auf 52,49 Euro gesenkt. Im Fall der Cross-Gen-Edition, die sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 gespielt werden kann, zahlt ihr 20 Prozent weniger. Der Preis sank damit von 79,99 Euro auf 63,99 Euro. Nachfolgend haben wir die Angebote im PlayStation Store verlinkt.

Call of Duty Vanguard-Angebot im PlayStation Store:

„Call of Duty Vanguard“ kam am 5. November 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt. Weitere Meldungen zum actionreichen Activision-Shooter findet ihr im Vorfeld in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Deals im PlayStation Store

Schon am vergangenen Montag ging im PlayStation Store ein umfangreicher Sale mit zahlreichen Angeboten an den Start. Im Zuge der Jahresendangebote wurden fast 900 Spiele bzw. Editions temporär im Preis gesenkt. Unsere Meldung zu diesem Sale, in dem unter anderem einige große Blockbuster enthalten sind, findet ihr hier: Jahresendangebote im PlayStation Store.

Mehr zum PlayStation Store:

Und auch die PlayStation Plus-Spiele für Dezember 2021 wurden angekündigt. Die Übersicht findet ihr in der hier verlinkten Meldung. Freigeschaltet werden die Games in der kommenden Woche. In der Zwischenzeit könnt ihr euch noch die Spiele sichern, die Sony im vergangenen November freigeschaltet hat.

