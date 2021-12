Xbox: Reaktion auf das Steam Deck? Insider spricht von einem Cloud-Handheld

Aktuellen Gerüchten zufolge soll Microsoft in der Tat an einem Xbox-Handheld arbeiten. Entsprechen die Angaben eines Insiders den Tatsachen, dann liegt der Fokus dabei auf dem Cloud-Gaming.

Seit der Xbox 360-Ära wurde Microsoft in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit einem möglichen Xbox-Handheld in Verbindung gebracht. Stets entpuppten sich die entsprechenden Berichte dabei als Enten.

Trotz allem wollen wir euch die neuesten Gerüchte um einen angeblichen Xbox-Handheld natürlich nicht vorenthalten. In Umlauf gebracht wurden diese vom Windows Central-Redakteur Jez Cordan, der sich in der Vergangenheit des Öfteren als verlässliche Insider-Quelle einen Namen machte. Die Gerüchte drehen sich um das Snapdragon G3x Handheld genannte Dev-Kit für einen Handheld, an dem Razer und Qualcomm derzeit arbeiten und das laut Cordan in der Tat mit einem Xbox-Handheld in Verbindung stehen könnte. Dafür würden mehrere Faktoren sprechen.

Ein Handheld mit dem Fokus auf das Cloud-Gaming?

Der neue Handheld wird unter anderem mit einer Unterstützung von bis 144FPS, einem 4K-HDR-HDMI-Output und einer aktualisierbaren Adreno-GPU aufwarten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Fokus des Handhelds auf aktuellen Cloud-Gaming-Möglichkeiten liegt. Explizit erwähnt werden hier der Xbox Game Pass und Microsofts Streaming-Dienst XCloud. Hinzukommt, dass eine erste Konzeptzeichnung des Snapdragon GX3 durchaus Ähnlichkeiten mit dem Xbox-Controller aufweist.

Alles nur ein Zufall? Nicht wenn es nach Jez Cordan geht. Laut dem Windows Central-Redakteur soll sich Microsoft schon seit einer ganzen Weile mit einem Handheld beschäftigen, dessen Fokus auf dem Cloud-Gaming liegt. Auch diverse Prototypen wurden demnach bereits entworfen. Denkbar wäre, dass für einen Xbox-Handheld eine ähnliche Technologie verwendet werden könnte wie die, die im Snapdragon G3x zum Einsatz kommt.

Unrealistisch muten die Aussagen von Cordan nicht an, da Microsoft in der Vergangenheit mehrfach das Ziel formulierte, die Zielgruppe für den Xbox Game Pass kontinuierlich auszubauen, indem das Unternehmen verstärkt auf das Cloud-Gaming setzt. Ein eigener Handheld, der auf diese Technologie zugeschnitten ist, wäre also ein logischer Schritt. Auch als Reaktion auf Valves Steam Deck würde sich ein Xbox-Handheld natürlich anbieten.

Eine offizielle Stellungnahme zu den derzeit kursierenden Gerüchten steht allerdings noch aus.

Quelle: Windows Central

