Assassin’s Creed Valhalla: Oskoreia-Festival um eine Woche verlängert

Die Verantwortlichen von Ubisoft und Ubisoft Montreal haben vor wenigen Wochen das erste Jahr des Action-Rollenspiels „Assassin’s Creed Valhalla“ gefeiert. Passend dazu war auch da Oskoreia-Festival an den Start gegangen, das einen einmal mehr Kampf- und weitere Herausforderungen bietet, um neue Rüstungsteile sowie einen Skelettraben freizuschalten.

Nun haben die Entwickler mitgeteilt, dass man das Fest noch einmal um eine weitere Woche verlängert hat. Demnach können die Spieler bis zum 9. Dezember 2021 weiterhin die Belohnungen freischalten. Darüber hinaus wurde auch eine neue Community-Herausforderung gestartet, mit der man sich ein neues Einhandschwert verdienen kann.

Wenn die Community 250.000 Tötungen mit Einhandschwertern erreicht, erhalten alle Spieler, die mindestens eine Tötung beigetragen haben, Basims Schwert als Belohnung. Das Schwert kann man in dem unten eingebunden Twitter-Beitrag sehen.

Mehr zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla – Statistik zum 1. Jubiläum und Ingame-Event gestartet

Im Laufe des Monats soll auch ein neues Update für „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht werden. Damit wird es in der Siedlung einmal mehr schneien.

„Assassin’s Creed Valhalla“ erschien Ende 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia. Die Entwickler wollen im nächsten Jahr auch weitere Erweiterungen mit neuen Abenteuern bieten.

🗡 Get Basim’s Sword in Assassin’s Creed Valhalla by completing Basim’s Challenge!

⏳ You have until December 9th to perform 250,000 kills as a community by using a one-handed sword! pic.twitter.com/nykJtt6wmM

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) December 2, 2021