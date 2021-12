PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

Auf immerhin neun Games durften sich Spieler diese Woche freuen. In den nächsten Tagen steigt diese Zahl wieder leicht an. Insgesamt finden elf Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 ihren Weg in den hiesigen Handel.

Nächste Woche dürfen sich Videospiel-Freunde mal wieder ein paar frische Games freuen, die hierzulande erscheinen werden. Insgesamt finden elf neue Spiele für PS4 und PS5 ihren Weg in den Handel. Auf welche Titel ihr euch die nächsten Tage genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Ever Forward (PS4, PS5)

Release: 7. Dezember 2021

Im Adventure-Puzzlespiel „Ever Forward“ schlüpft ihr in die Rolle von Maya, die sich in einer mysteriösen Welt zwischen Realität und Wirklichkeit verloren hat. Ihr müsst euch ihren Ängsten und Erinnerungen stellen, um die Geheimnisse dieses Ortes lüften und von dort wieder entkommen zu können.

Genre-typisch werden dabei natürlich vor allem eure grauen Zellen gefordert. Die Rätsel sollen euch dabei zwar herausfordern, allerdings gleichzeitig motivierend genug sein, damit ihr nicht den Kopf in den Sand steckt. Darüber hinaus soll es ebenfalls einige besondere Mechanismen im Spiel geben, bei denen ihr mehr als nur eine gute Beobachtungsgabe benötigen sollt, wenn ihr sie erfolgreich lösen möchtet.

Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4, PS5)

Release: 7. Dezember 2021

In der großen Erweiterung „Final Fantasy XIV: Endwalker“ steht das Ende der Welt bevor und somit gleichzeitig das finale Kapitel in der Saga rund um Hydaelyn und Zodiark. Dabei kämpft ihr nicht nur für die Rettung der Welt, sondern das Schicksal des ganzen Universums! Diese letzte Katastrophe soll alles für immer verändern. Ob die Krieger des Lichts und ihre Verbündeten die drohende Apokalypse noch verhindern können?

In der Erweiterung erwarten euch jedoch nicht nur neue Story-Missionen, sondern auch zahlreiche weitere neue Inhalte. Das Maximallevel wird auf 90 angehoben, ihr könnt neuen Jobs (Weiser, Schnitter) nachgehen, neue Städte erkunden, ein neues Volk spielen (Viera männlich), euch neuen Herausforderungen stellen und noch viel mehr. Kurzum: Euch erwartet hier ein wirklich prall gefülltes Paket, das euch für zahlreiche Stunden fesseln dürfte.

Heavenly Bodies (PS4, PS5)

Release: 7. Dezember 2021

In „Heavenly Bodies“ spielen die Schwerelosigkeit und Physikrätsel eine große Rolle. Ihr müsst mit gezielten Bewegungen der Analogsticks dafür sorgen, dass eure Spielfigur, ein Kosmonaut, an Bord einer wissenschaftlichen Forschungsstation klettern kann. Sämtliche Szenarien sind dabei physikalisch korrekt simuliert.

Das Besondere dabei ist, dass ihr jeden Körperteil eurer Spielfigur präzise kontrollieren müsst. Das Spiel stellt euch diverse Levels zur Auswahl, die teilweise von realen Leistungen früherer Weltraumforscher inspiriert wurden. Wahlweise könnt ihr das Spiel übrigens auch im lokalen Koop-Modus gemeinsam mit einem Freund spielen.

Rune Factory 4 Special (PS4)

Release: 7. Dezember 2021

Mit „Rune Factory 4 Special“ erwartet euch eine Mischung aus Rollenspiel und Aufbausimulation. Nachdem euer Held beziehungsweise eure Heldin vom Himmel gefallen und in einer ihm/ihr fremden Welt gelandet ist, werdet ihr in ein Schloss eingeladen. Ihr werdet zum neuen Herrscher des Landes ernannt und habt allerhand zu tun.

Ihr müsst euch nun ein neues Leben aufbauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr hinaus in die Welt ziehen und spannende Abenteuer erleben, indem ihr Dungeons erkundet und euch bösartigen Monstern entgegenstellt. Allerdings solltet ihr dabei nie die übrigen Einwohner dieser Spielwelt vergessen, mit denen ihr euch anfreunden könnt. Wenn ihr möchtet, dürft ihr euch sogar verlieben und heiraten. Es wartet ein ganzes Leben auf euch!

Twelve Minutes (PS4, PS5)

Release: 7. Dezember 2021

Mit etwas Verspätung erscheint das von der internationalen Spielepresse Indie-Adventure „Twelve Minutes“ jetzt auch für die PlayStation. Bei diesem Spiel handelt es sich um einen interaktiven Thriller, dessen Story im Mittelpunkt steht: Eigentlich wolltet ihr nur einen romantischen Abend mit eurer Frau zuhause verbringen, doch plötzlich bricht ein Kriminalpolizist bei euch ein, der eure Frau des Mordes beschuldigt und euch totprügelt.

Zu eurer Verwunderung wacht ihr jedoch vor der Wohnungstür wieder auf: Ihr seid in einer Zeitschleife gefangen, die genau 12 Minuten andauert. In dieser Zeit müsst ihr euer Wissen aus euren vorherigen Durchläufen nutzen und kleine Rätsel lösen, um diesem Terror zu entkommen. Ansonsten seid ihr dazu verdammt, diese Hölle auf ewig zu durchleben.

White Shadows (PS5)

Release: 7. Dezember 2021

Mit „White Shadows“ buhlt noch ein Puzzlespiel um eure Aufmerksamkeit, das die Knobeleien mit Plattformer-Passagen vermischt. In der Rolle eines Rabenmädchens müsst ihr einer brutalen Dystopie entfliehen, die auf Unterdrückung und Gewalt basiert. Doch einfach wird es nicht, denn die Spielwelt ist ein gefährlicher Ort.

Bei den Plattformer-Einlagen braucht ihr nicht nur viel Geschick, sondern ebenfalls ein gutes Auge, denn Wachen patrouillieren umher und diese dürfen euch nicht entdecken! Zudem sollen immer wieder kleine Rätsel auf euch warten, die ihr lösen müsst, um erfolgreich zu entkommen.

Transient (PS4)

Release: 8. Dezember 2021

Steht euch der Sinn derweil eher nach Cyberpunk und Horror, könnte das Adventure-Game „Transient“ einen genaueren Blick für euch wert sein. Die Story spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die letzten Überreste der Menschheit in einer geschlossenen Zitadelle leben, der Kuppelstadt Providence. Eure Spielfigur Randolph Carter stößt dabei auf eine Wahrheit, die ihren Verstand und ihre Existenz vor eine Zerreißprobe stellt.

Die Macher versprechen dabei abwechslungsreiche Szenarien, denn ihr müsst nicht nur die echte Spielwelt ergründen, sondern ebenfalls eine virtuelle Realität sowie eure eigenen Gedanken. Zudem müsst ihr die Augmentierungen also Verbesserungen eurer Spielfigur nutzen, mit denen ihr eure Umgebungen besonders gut erkunden und studieren könnt, um die Wahrheit aufdecken zu können.

Monopoly Madness (PS4)

Release: 8. Dezember 2021

Den Brettspielklassiker „Monopoly“ kennt vermutlich jeder, schließlich ist es eines der erfolgreichsten Spiele der Welt. In „Monopoly Madness“ erhält der Kulthit jedoch einen Twist, denn hier flitzt ihr auf einer von vier Maps, die vom Original inspiriert wurden, mit anderen Spielern um die Wette. Dabei ist es euer Ziel, allerlei Ressourcen einzusammeln und wertvolle Grundstücke aufzukaufen, um am Ende zu gewinnen.

Doch natürlich gibt es noch den einen oder anderen Kniff, der den „Wahnsinn“ dieser Version des Spiels unterstreichen soll. Ihr müsst eure Gegenspieler überlisten und wenn ihr das nicht schaffen solltet, könnt ihr immer noch zum Presslufthammer oder Bulldozer greifen, um ihre Gebäude zu vernichten und reicher als alle anderen zu werden. Insgesamt dürft ihr euch in 20 Arenen nach Herzenslust austoben.

After the Fall (PS4, PS VR)

Release: 9. Dezember 2021

Das VR-Actionspiel „After the Fall“ entführt euch in ein eisiges Los Angeles eines alternativen Jahres 2005. Grausame Schneemonster haben die Stadt erobert und die menschliche Zivilisation zum Einsturz gebracht. Nun liegt es an euch und euren Verbündeten, die Überreste der einstmals lebendigen Umgebung nach Vorräten zu erkunden.

Spielerisch erinnert der Titel dabei an Genre-Kollegen wie beispielsweise „Back 4 Blood“: In einem Trupp bestehend aus bis zu vier Spielern stürzt ihr euch im Koop-Modus ins Gefecht und müsst euch blutdürstigen Horden entgegenstellen. Neben einfachen Gegnern warten ebenfalls Spezialgegner und Bosse auf euch. Zum Glück könnt ihr auf ein umfangreiches Waffenarsenal zurückgreifen, um eure Feinde in die Knie zu zwingen.

Wytchwood (PS4, PS5)

Release: 9. Dezember 2021

Das Rollenspiel „Wytchwood“ legt indes einen großen Fokus auf das Crafting. In der Rolle einer alten Hexe erkundet ihr eine seltsame Landschaft und sammelt besondere Zutaten ein. Diese benötigt ihr, um verschiedene Dinge herstellen zu können, beispielsweise hinterhältige Zaubereien und Zaubersprüche.

Ihr braut eure Zauber zusammen und müsst ebenfalls immer wieder ein Urteil über die Bewohner dieser Welt fällen. Dies kann ganz unterschiedlich aussehen. Ihr könnt sie beispielsweise in Frösche verwandeln. Wie sollen sie denn jemals lernen, wo sie hingehören, wenn ihr ihnen nicht die Moral der Geschichte beibringt?

Vaporum: Lockdown (PS4)

Release: 10. Dezember 2021

Mit „Vaporum: Lockdown“ erscheint in wenigen Tagen noch ein weiteres Rollenspiel im Handel. Dieses entführt euch jedoch nicht in ein märchenhaftes Fantasy-Setting, sondern in eine Steampunk-Welt. In der Ego-Perspektive erkundet ihr in der Rolle der Wissenschaftlerin Ellie Teller die Spielwelt, um aus Vaporum zu entkommen.

Allerdings ist das leichter gesagt als getan, denn allerlei Feinde werden sich euch in den Weg stellen. Glücklicherweise könnt ihr zahlreiche Waffen und Gegenstände einsetzen, um diese zu erledigen. Es warten allerlei Spielzeuge darauf, von euch ausprobiert zu werden. Doch ihr müsst euch nicht nur in fordernden Kämpfen beweisen, sondern ebenfalls immer wieder kleinere Rätsel lösen, die euren Verstand und eure Reflexe testen sollen.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu Playstation.