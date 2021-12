Uncharted Legacy of Thieves Collection: Steam-Produktseite und neue Screenshots stehen bereit

Anfang September kündigten Sony Interative Entertainment und Naughty Dog die laufenden Arbeiten an der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ an.

Diese geht aus einer Zusammenarbeit mit den Iron Galaxy Studios hervor und wird im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 5 und den PC erscheinen. Auf Steam stellten die Verantwortlichen nun die offizielle Produktseite zur „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ zur Verfügung, auf der allerdings noch keine konkreten Details zur Möglichkeit der Vorbestellung oder zu einem möglichen Releasetermin genannt wurden. Quasi als kleines Trostpflaster warten jedoch frische Screenshots, die aus den PlayStation 5-Versionen der Neuauflagen stammen und natürlich auch in unserer Galerie zur Ansicht bereit stehen.

Der Multiplayer bleibt offenbar außen vor

Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ umfasst technisch aufpolierte Versionen der beiden Action-Titel „Uncharted 4: A Thief’s End“ auf der einen und „Uncharted: The Lost Legacy“ auf der anderen Seite. Eine Einstufung des Entertainment Software Rating Boards (kurz: ESRB) deutete kürzlich darauf hin, dass wir schon in Kürze mit dem offiziellen Releasetermin der neuen „Uncharted“-Collection bedacht werden könnten. Möglicherweise ist es im Rahmen der The Game Awards 2021 am 9. Dezember 2021 so weit.

Des Weiteren deutete der besagte Eintrag des ESRB darauf hin, dass die Online-Multiplayer-Komponenten von „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ im Zuge der Neuauflagen außen vor bleiben könnten. Im Gegensatz zu den ESRB-Einträgen zu den Originalveröffentlichungen wurden die Hinweise auf die „interaktiven Elemente“ bei der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ kurzerhand entfernt.

Dies könnte in der Tat darauf hindeuten, dass wir hier lediglich die beiden Kampagnen geboten bekommen. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

