Fall Guys Ultimate Knockout: Neuer Kurs auf Basis von Horizon angekündigt

Wie die Entwickler von Mediatonic bekannt gaben, bekommt der etwas andere Battle-Royal-Titel "Fall Guys: Ultimate Knockout" in dieser Woche einen neuen Kurs spendiert. Dieser basiert auf Guerrilla Games' erfolgreichem Action-Rollenspiel "Horizon: Zero Dawn".

Vor wenigen Tagen starteten die Entwickler von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ die mittlerweile sechste Season des Party-Battle-Royal-Titels „Fall Guys: Ultimate Knockout“.

Diese brachte verschiedene neue Inhalte wie frische Kurse und exklusive Belohnungen mit sich. Wie die Verantwortlichen von Mediatonic bekannt gaben, dürfen sich PlayStation-Fans in dieser Woche über eine kleine Überraschung in Form eines neuen Kurses freuen. Der besagte Kurs wird auf Guerrilla Games‘ erfolgreichem Action-Rollenspiel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ basieren und euch mit ganz neuen Hindernissen und Herausforderungen konfrontieren. Gleichzeitig könnte die entsprechende Teaser-Grafik andeuten, dass auch ein Aloy-Kostüm den Weg ins Spiel findet.

Weitere Details folgen in Kürze

Konkrete Details zur spielerischen Umsetzung des „Horizon: Zero Dawn“-Kurses nannten die Macher von Mediatonic bisher nicht. Diese dürften allerdings in Kürze folgen. Nach dem Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ und dem erfolgreichen Free2Play-Rollenspiel „Genshin Impact“ haben wir es bei „Fall Guys: Ultimate Knockout“ bereits mit dem dritten Third-Party-Titel zu tun, in dem die Welt von „Horizon“ einen Auftritt haben wird.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist für den PC sowie die PlayStation-Plattformen erhältlich und versteht sich als ein etwas anderer Battle-Royal-Titel, in dem die Spieler gegeneinander antreten und ihr Geschick auf abwechslungsreichen Kursen unter Beweis stellen. Der Spieler, der als letzter übrig bleibt und das finale Match gewinnt, geht als Sieger aus einer Runde hervor.

Aloy is coming to Fall Guys! Get ready to avoid mechanical menaces, collect blaze canisters, and win unique rewards in Aloy’s Blaze Canister Mayhem! pic.twitter.com/RW2g6qDKRY — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) December 3, 2021

