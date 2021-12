Final Fantasy XIV Endwalker: Kostenlose Spielzeit als Entschädigung für die Launch-Probleme

Aufgrund des Early-Access-Zugangs von "Endwalker" kämpften die Server des Online-Rollenspiels "Final Fantasy XIV" in den vergangenen Tagen mit Überlastungen und Ausfällen. Wie Square Enix bekannt gab, werden alle Spieler mit einem aktiven Abo mit einer Entschädigung in Form von kostenloser Spielzeit bedacht.

Am vergangenen Freitag hatten Spieler, die die Collector’s Edition der neuen „Final Fantasy XIV“-Erweiterung „Endwalker“ erwarben, dank des Early-Access-Zugangs die Möglichkeit, vor allen anderen einen Blick auf das neue Add-on zu werfen.

So zumindest die Theorie. In der Praxis führte der Andrang der Spieler leider dazu, dass die Server die meiste Zeit über hoffnungslos überlastet waren und die Spieler sowohl mit teilweise langen Warteschlangen als auch diversen Fehlermeldungen konfrontierten. Eine ärgerliche Begebenheit, für die sich die Verantwortlichen von Square Enix in einer aktuellen Mitteilung an die Community entschuldigten. Als kleine Entschädigung bekommen alle Besitzer des Spiels mit einem aktiven Abo sieben Tage kostenlose Spielzeit spendiert.

Naoki Yoshida wendet sich an die Community

Naoki Yoshida, Produzent und Director von „Final Fantasy XIV“, kommentierte die aktuelle Entwicklung wie folgt: „Derzeit haben alle Welten in allen Regionen die Anmeldeobergrenze für extrem lange Zeiträume erreicht, und der Fortschritt der Anmeldewarteschlangen wird dramatisch verlangsamt. Im gesamten FFXIV-Dienst hat die Anzahl der gleichzeitigen Anmeldungen das Hardwarelimit erreicht, sodass das Anmelden extrem lange dauerte, insbesondere während der Stoßzeiten, wenn wir tendenziell eine erhöhte Spieleraktivität feststellen. Das tut mir wirklich leid.“

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV:

„In Anbetracht der Tatsache, dass wir die Spieler bitten, extrem lange in Warteschlangen zu warten, und die anhaltende Situation es schwierig macht, normal zu spielen, haben wir beschlossen, dass wir während der offiziellen Veröffentlichung von Endwalker am 7. Dezember allen Spielern, die die Vollversion des Spiels besitzen und ein aktives Abonnement haben, sieben Tage kostenlose Spielzeit einräumen“, heißt es weiter.

„Final Fantasy XIV“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Quelle: Square Enix

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV.