Sherlock Holmes Chapter One: Erfolgreicher Launch und Release-Info zu den PS4/Xbox One-Versionen

Sherlock Holmes Chapter One:

"Sherlock Holmes: Chapter One" verweilt seit fast einem Monat auf dem Markt. Der Titel legte einen guten Launch hin und auch ein Statement zu den verschobenen Xbox One- und PS4-Versionen gibt es.

Wenige Wochen nach dem Debüt am 16. November 2021 hat Frogwares mitgeteilt, dass „Sherlock Holmes: Chapter One“ das am schnellsten verkaufte Spiel der Serie ist und die Eröffnungsverkäufe aller bisher veröffentlichten „Sherlock Holmes“-Spiele übertreffen konnte. Konkrete Verkaufszahlen gab das Unternehmen allerdings nicht heraus.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Sherlock Holmes Chapter One der sich am schnellsten verkaufende Sherlock Holmes-Titel im Vergleich zu unseren vorherigen Titeln ist, auch wenn er derzeit nur auf den Plattformen PC, PS5 und Xbox Series erhältlich ist“, heißt es in einem Statement zum Erfolg.

Release der PS4- und Xbox One-Versionen eingegrenzt

Vor dem Launch von „Sherlock Holmes Chapter One“ musste die Entscheidung getroffen werden, die PS4- und Xbox One-Versionen zu verschieben. Die Macher wollten sich die Zeit nehmen, das Spiel auf der älteren Hardware zu polieren und zu testen, um eine zufriedenstellende Performance zu gewährleisten.

„Das Team macht hier gute Fortschritte und im Moment gehen wir von einer Veröffentlichung im ersten Quartal für PS4 und Xbox One aus“, so Wael Amr, CEO von Frogwares.

Das neue Abenteuer von Sherlock Holmes umfasst fünf Hauptquests, die sich über mehrere Stunden erstrecken. Hinzu kommen mehr als 30 Nebenquests von unterschiedlicher Größe und Komplexität, die jeweils eine moralische Auswahl bieten sollen. Der Titel ist nicht nur eine Art Ursprungsgeschichte des berühmten Detektivs von Arthur Conan Doyle, sondern knüpft auch an die visuelle Erzählung und die Detektivarbeit an, die Frogwares frühere „Sherlock Holmes“-Spiele auszeichneten.

Weitere Meldungen zu Sherlock Holmes Chapter One:

„Sherlock Holmes Chapter One“ ist für PC (Steam, Epic, GOG), PS5 und Xbox Series X/S erhältlich und wird bald ebenfalls für PS4 und Xbox One erscheinen. Nachfolgend der obligatorische Accolades-Trailer zu „Sherlock Holmes Chapter One“:

Weitere Meldungen zu Sherlock Holmes: Chapter One.