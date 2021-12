The Matrix Awakens: Preload verfügbar! Enthüllung auf den Game Awards

The Matrix Awakens:

Epic Games kündigte heute das kürzlich entdeckte Projekt "The Matrix Awakens" mit einem Teaser an. Wir haben es mit einer Tech-Demo zu tun, dessen Preload ab sofort verfügbar ist.

"The Matrix Awakens" ist eine Tech-Demo, die in Echtzeit abläuft.

Letzte Woche wurde in der Datenbank des PlayStation Networks auf den Eintrag „The Matrix Awakens“ gestoßen. Dieses mysteriöse Projekt soll auf der Unreal Engine 5 basieren und für die PS5 erscheinen.

Download auf PS5 und Xbox Series X/S

Etwas überraschend hat Epic Games heute einen Teaser veröffentlicht und die Preload-Phase gestartet. Es handelt sich hierbei um eine „Film- und Echtzeit-Tech-Demo“, die sich die Besitzer einer Current-Gen-Konsole kostenlos herunterladen können. Auf der PlayStation 5 liegt die Dateigröße bei rund 25 Gigabyte, während die Xbox Series-Version 29 Gigabyte groß ist.

Diese Demoversion wurde von Mitgliedern des originalen Filmteams in Zusammenarbeit mit Epic Games und Partnern erstellt. Ihr dürft euch schon einmal auf Keanu Reeves und Carrie Anne-Moss freuen. Mit der Demo soll veranschaulicht werden, zu was genau die Unreal Engine 5 fähig ist.

Was genau euch letztendlich erwartet, werdet ihr auf den Game Awards 2021 erfahren! Das Event von Geoff Keighley findet am kommenden Donnerstag statt, allerdings werden deutsche Zuschauer eine Nachtschicht einlegen müssen: Hierzulande könnt ihr die Show über Plattformen wie YouTube und Twitch ab 2 Uhr nachts mitverfolgen.

Mit „Matrix Resurrections“ erscheint am 23. Dezember der vierte Ableger der revolutionären Science-Fiction-Reihe. Konsolenspieler werden dank der Tech-Demo schon in ein paar Tagen in die Matrix eintauchen dürfen.

Den Teaser zu „The Matrix Awakens“ könnt ihr euch hier ansehen:

