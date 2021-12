Fall Guys Ultimate Knockout: Das erwartet euch im Horizon-Hinderniskurs

"Fall Guys: Ultimate Knockout" bietet nicht nur eine Menge abwechslungsreicher Modi, sondern erweitert sein Arsenal an Multiplayer-Spaß auch stetig mit neuen Inhalten. Auch der neue Hinderniskurs, der ganz im Zeichen von "Horizon: Zero Dawn" steht, wartet mit unbekannten Mechaniken auf euch.

Mittlerweile befindet sich die kunterbunte Purzelparty „Fall Guys: Ultimate Knockout“ schon in der sechsten Saison und verlockt Spieler seit dem Launch des Titels mit neuen Inhalten. Auch in Sachen Kollaborationen mit anderen großen Videospielen hält sich die Multiplayer-Sause nicht zurück. Nun ist Sonys Erfolgshit „Horizon: Zero Dawn“ an der Reihe.

Dass sich „Fall Guys“-Spieler auf einen neuen Hinderniskurs ganz im Zeichen von Aloys Abenteuer freuen dürfen, hat das Entwicklerstudio Mediatonic schon vor ein paar Tagen verraten. Nun ist der limitierte Spielmodus online und er bietet neben neuer Spielmechaniken auch eine ganze Menge kosmetische Inhalte rund um „Horizon: Zero Dawn“.

Darum geht es in „Aloys Lohebehälter-Wahnsinn“

Seit dem 6. Dezember könnt ihr euch in Aloys Lohebehälter-Wahnsinn austoben. Der neue Spielmodus ist bis zum 12. Dezember, also dem kommenden Sonntag, verfügbar und bringt den ohnehin schon chaotischen Mehrspieler-Spaß von „Fall Guys“ dank beindruckender Maschinen-Nashörner durcheinander.

Weicht den bedrohlichen Säugetieren aus und sammelt so viele Lohebehälter wie ihr könnt, um siegreich aus dem „Horizon“-Hinderniskurs hervorzugehen. Mit Roboter-Bert gesellt sich außerdem ein knuffiger Vogel dazu, den es vor den wütenden Nashörnern zu schützen gilt.

Außerdem erwarten euch natürlich wieder einzigartige Belohnungen, die ihr nur freischalten könnt, wenn ihr an Aloys Lohebehälter-Wahnsinn teilnehmt. Besonders das authentische Kostüm der rothaarigen Maschinenjägerin selbst dürfte für „Fall Guys“-Fans spannend sein. Die folgenden Gegenstände könnt ihr im limitierten Spiel-Modus freischalten:

Spitzname „Sucher“ – 100 Punkte

– 100 Punkte Namensschild „Vision“ – 200 Punkte

– 200 Punkte Muster „Gesichtsbemalung“ – 300 Punkte

– 300 Punkte Unteres Kostüm „Aloy“ – 400 Punkte

– 400 Punkte Oberes Kostüm „Aloy“ – 500 Punkte

– 500 Punkte Gesicht „Aloy“ – 700 Punkte

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist für den PC und die PlayStation erschienen und betitelt sich zurecht als Battle Royale der etwas anderen Art. Mit einer der skurrilen Bohnen müsst ihr durch verschiedene Hinderniskurse laufen, springen und zahlreichen Fallen ausweichen. Wer am Ende noch immer auf der Matte steht und als erstes die Krone erreicht, gewinnt!

