GRID Legends: Auf Mikrotransaktionen wird verzichtet – Erste Details zu den Post-Launch-DLCs

Aktuell arbeiten Electronic Arts und die Entwickler von Codemasters am Rennspiel „GRID Legends“, das Anfang 2022 für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Ergänzend zur Enthüllung des ersten Gameplays sowie des finalen Releasetermins in dieser Woche sprachen die Verantwortlichen über ihre Post-Launch-Pläne. Dabei wurde explizit darauf hingewiesen, dass bewusst auf Mikrotransaktionen verzichtet wird. Stattdessen soll „GRID Legends“ im ersten Jahr nach dem Release mit insgesamt vier Download-Paketen versorgt werden, die wahlweise im Rahmen des offiziellen Season-Pass oder einzeln erworben werden können.

Strecken, Modi und mehr

Der Season-Pass wird übrigens ein Bestandteil der Deluxe-Edition von „GRID Legends“ sein. In den zwölf Monaten nach dem Launch sind wie eingangs erwähnt vier Saison-Pakete geplant, die laut Entwicklerangaben neue Strecken, exklusive Spiel-Modi und frische Inhalte für den Story-Modus umfassen. Hinzukommen kostenlose wöchentliche und monatliche Herausforderungen, auf die alle Spieler Zugriff erhalten.

„GRID Legends“ wird am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Neben der gewohnt rasanten Renn-Action und einer umfangreichen Mehrspieler-Komponente wird das Rennspiel laut Codemasters einen neuen Story-Modus bieten, in dem ihr in die Rolle eines Underdogs schlüpft und versucht, die Dominanz eines finanzstarken Rennteams zu durchbrechen.

