PS Plus Dezember 2021: PS5- und PS4-Spiele freigeschaltet und zum Download bereit

PS Plus für Dezember 2021 ist da. Sony hat die neuen "Gratis-Spiele" freigeschaltet, die ihr in den kommenden Wochen in Anspruch nehmen könnt. Verfügbar sind die PlayStation Plus-Games bis zum neuen Jahr.

Sony hat soeben die letzten PS Plus-Spiele des Jahres 2021 freigeschaltet. Was euch im Dezember erwartet, gab das Unternehmen hingegen schon in der vergangenen Woche preis. Allerdings hielt sich die Überraschung einmal mehr in Grenzen, da es wenige Tage zuvor zu einem Leak kam.

Zu den PS Plus-Spielen im Dezember 2021 gehören „Mortal Shell“, „LEGO DC Super-Villains“ und „Godfall“ als Challenger Edition. Die zuletzt genannte Edition, die nicht das komplette „Godfall“ umfasst, beinhaltet die drei Endgamemodi Lichtbringer, Traumsteine und Aufgestiegener Turm der Prüfungen. Ein Statement zu dieser Edition findet ihr hier.

Ebenfalls können auch im Dezember die PSVR-Spiele freigeschaltet werden, die seit November in der Instant Games Collection verweilen. Möglich ist das bis Anfang Januar 2022.

PS Plus im Dezember 2021

Nachfolgend haben wir die drei Spiele aufgelistet, die im Dezember ein Teil der PS Plus-Sammlung wurden.

Godfall Challenger Edition

Veröffentlicht am 7. Dezember 2021

Metascore: 61 (Standard Edition)

(Standard Edition) User-Score: 4,8

Regulärer Preis: 14,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Mortal Shell

Veröffentlicht im August 2020

Metascore: 76

User-Score: 7.2

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

LEGO DC Super-Villains

Veröffentlicht im Oktober 2018

Metascore: 74

User-Score: 7.2

Regulärer Preis: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gewohnt gilt: PS Plus-Spiele, die in die Bibliothek gepackt und somit eingelöst wurden, können dauerhaft genutzt werden. Als Voraussetzung für den Start eines solchen Spiels gilt allerdings eine gültige PS Plus-Mitgliedschaft, die ihr mit drei Laufzeiten erwerben könnt:

Eine Mitgliedschaft bei PS Plus bietet mehrere Vorteile. Schon seit der Einführung der PS4 ist für den Zugriff auf die meisten Online-Modi von Spielen beispielsweise eine gültige Mitgliedschaft vonnöten. Das gilt auch für die PS5. Ebenfalls ein Teil des Premiumdienstes sind exklusive Rabatte, Boni, Betas und der Zugriff auf den Cloud-Speicher für Spieldaten. Highlight dürften für viele Spieler allerdings die monatlich wechselnden PS Plus-Games sein.

PS Plus im Januar 2022

In diesem Jahr gibt es keine weiteren PS Plus-Spiele mehr. Allerdings nähert sich das kommenden Jahr mit riesigen Schritten. Und die Termine für PlayStation Plus lassen sich vorhersagen.

Nach wie vor werden PS Plus-Spiele in den meisten Fällen am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Die Ankündigung erfolgt in der Regel am Mittwoch der Vorwoche. Für Januar ergeben sich damit die folgenden wahrscheinlichen Termine.

Freischaltung der Januar-Games am 4. Januar 2022

Ankündigung am 29. Dezember 2021

Mehr zu PlayStation Plus:

Auch bei den neuen PS Plus-Spielen ist davon auszugehen, dass es im Vorfeld zu einem Leak kommen wird. Irgendwann Ende Dezember, vielleicht schon in der Weihnachtswoche, könnten wir demnach erfahren, ob sich die Mitgliedschaft im neuen Jahr lohnt. Unsere Themen-Übersicht zu PlayStation Plus öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

